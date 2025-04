Ven una contracción de 0.30% en el PIB

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus estimaciones de crecimiento para la economía mundial y de algunos países, siendo México la única economía con una perspectiva negativa, al estimar una contracción de 0.3 por ciento para este año respecto al crecimiento de 1.4 por ciento en su informe de enero, debido al impacto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos en su actividad económica.

En su Informe de Perspectivas Económicas Globales de abril, el FMI recortó su estimación del Producto Interno Bruto (PIB) mundial a 2.8 por ciento desde 3.3 por ciento estimado en su reporte de enero previo.

A decir del FMI, la política arancelaria de Estados Unidos tendrá “importante impacto negativo” a nivel mundial, pero especialmente sobre México y Canadá, por su cercanía y relaciones comerciales.

De hecho, también redujo a 1.8 por ciento del 2.7 por ciento previo, su perspectiva de crecimiento de Estados Unidos, como resultado de un menor dinamismo en la demanda interna, el endurecimiento de las condiciones financieras y la incertidumbre generada por la política comercial.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo no coincidir con el análisis del FMI que da como resultado una tasa negativa de crecimiento, derivado de que se tienen otras métricas a las que responde justamente el Plan México.

“No es que no coincida la Presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento. (…), ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión, por eso planteamos el Plan México”, dijo en la conferencia matutina.