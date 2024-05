Defensores piratas de la democracia

No hay duda: en el proceso electoral se polarizaron los argumentos a tal extremo que hay quien pone en duda la credibilidad de la calificación de la elección presidencial. Es cierto que por asuntos políticos, el Senado cerró su periodo en falta al no hacer los dos nombramientos de magistrados en el Tribunal Electoral federal para dejarlo en cinco y no en siete integrantes de cara al 2 de junio. Pero lo que a muchos "defensores de la democracia" se les olvida o no saben, es que en la propia normativa se tienen claramente establecidos los procedimientos para resolver cualquier eventualidad que pudiera generar dudas en la ciudadanía.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto, para sesionar válidamente con la presencia de cuatro magistradas o magistrados, por lo que no se debe restar legalidad a sus fallos. Es cierto que, para declarar la validez o nulidad de la elección presidencial, la normativa establece la presencia de por lo menos seis de sus integrantes; sin embargo, eso no representa un problema, ya que en la misma Ley Orgánica se encuentra la solución: ahí se contempla la posibilidad de incorporar a un sexto magistrado proveniente de alguna de las salas regionales con mayor antigüedad o mayor edad para este único fin.

Sabemos que en tiempos electorales seguirán las descalificaciones y señalamientos incompletos, pero la ley establece un procedimiento claro y desdeñarla no es de demócratas. ¿No será que alguien está preparando el terreno para justificar una probable derrota?

Obligan a Pemex abrir información de agua contaminada en BJ

Ya son varios frentes por los que se está obligando abrir la información sobre el agua contaminada en la Benito Juárez. De la orden de un juez en la ciudad de México, pasamos la tarde de ayer a la decisión mayoritaria en el INAI al revocar la reserva de Pemex sobre los datos del agua mezclada con otra sustancia al parecer algún tipo de combustible por el olor que despide.

La ponencia de la comisionada Julieta del Río Venegas dio la razón a un ciudadano que presentó un recurso de inconformidad por la negativa de ofrecer la información y expuso que existen indicios que dan cuenta de la competencia que tiene Pemex para conocer respecto a la información solicitada. “Consideramos que el sujeto obligado es competente para conocer los contenidos de la solicitud, y que sus unidades administrativas como la Dirección Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño, además de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica y la Gerencia de Responsabilidad Social, pueden contar con la información”, especificó la comisionada.

El INAI encontró también una competencia concurrente entre Pemex y Pemex Logística, es decir hay varios sujetos obligados constreñidos para agotar el procedimiento de búsqueda por la trascendencia social de alto impacto, debido a que se relaciona con los derechos humanos a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y la protección a la salud. Los cuatro comisionados le dieron la razón a del Río Venegas por lo que la paraestatal debe asumir competencia y emitir respuesta a la solicitud ciudadana.

UPPERCUT: Lo que se dice en los comités del PRI de los estados es que Alito Moreno no va a entregar buenas cuentas a su militancia y que el tricolor se desfonda: estaría pasando a un cuarto o quinto sitio entre los partidos. Quizá por eso anda tan bronco y mal hablado.

