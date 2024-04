No es que quiera llevar la contra, pero…

Si tras el debate usted llegó a la conclusión de que no tiene coincidencia alguna con los candidatos; si usted está en las filas del “odiadorismo”, pero, además, estima que la Sra. X es el resultado de un capricho de un junior y que es rehén de intereses que no asumieron su derrota en 2018; o que MC y sus candidatos no tienen oportunidad alguna, fluyendo entre el presupuesto público y las ambiciones personales del dueño de esa franquicia; si usted es de los que piensa que el INE y sus reproducciones estatales, succionan cantidades inmensas de dinero con pocos resultados, que continuamente demuestran su parcialidad y que sirven a diversos poderes fácticos, al tiempo en que han creado una casta “dorada” que se beneficia a costillas de la “democracia”; si usted ha escuchado a exconsejeros del INE como oradores únicos asociados a supuestas causas democráticas color rosa; si usted es de los que estima que “hacer callar” ante el desfalco del “cartel inmobiliario” es un acto miserable, pese a la existencia de carpetas de investigación y funcionarios procesados; si usted es de los que está convencido de la desconexión existente entre los partidos políticos con la sociedad y la realidad; si usted está cansado de constatar que los partidos políticos son, en realidad, un negocio y muy jugoso; si usted es de los que está en contra de que bandidos y otros sátrapas sean ungidos como candidatos bajo la fórmula del “plurinominalismo”, a fin de conceder inmunidad; si usted está convencido de que a los políticos les importa poco o nada el bienestar de la sociedad y sólo están por sus intereses personales; si usted es de los que no entiende por qué la credencial del INE tiene que servir hasta para ir al baño y que el monopolio de esa data lo detenta ese instituto para después ofrecerlo, como ha sucedido, al mejor postor, y a pesar de esto, se oponen a que puedan usarse otros documentos nacionales de identidad; si usted, básicamente, está harto del sistema político mexicano, su manifiesta corrupción, mediocre desempeño y la nula alternativa, entonces usted tiene la opción de no salir a votar o anular su voto, o bien, ni siquiera tener credencial del INE, y al mismo tiempo, participar de la discusión política expresando sus críticas de manera libre, lo que de suyo es un derecho irreductible consagrado en la constitución.

No detentar credencial del INE, abstenerse de votar o anular su voto, son posturas también democráticas que se consideran en la estadística y deben ser analizadas con seriedad; la decisión que usted tome dependerá de cuan revolucionario usted crea ser o esté dispuesto a llegar, sin que por ello se le descalifique, pues, en realidad, es usted el síntoma ineludible de las perversiones de una democracia que quiere, pero que no llega y que, quizá, nunca llegue.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

@DIEGOLGPN

EEZ