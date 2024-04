Tiran salvavidas a Nahle

La candidatura de Nahle se desploma al grado tal que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, envía este jueves a un grupo político especial para reestructurar la campaña de la zacatecana.



La elección en Veracruz se le está complicando a Morena y lo sabe. Aunque aún hay una diferencia de 15 puntos, de acuerdo a la encuesta publicada hoy en El Heraldo de México en colaboración con Poligrama, ya no es el abismo que existía con el segundo lugar que ocupa Pepe Yunes, de la Alianza PAN-PRI-PRD; además, el rechazo a la figura de la exsecretaria de Energía va en aumento.



Después de los escándalos en los que se ha visto envuelta la candidata morenista Rocío Nahle por sus casas millonarias y otros bienes adquiridos, además de la actitud prepotente y soberbia que la caracteriza, ahora hasta la dirigencia nacional del partido guinda tiene claro que podría perder el estado, ya no lo niegan los liderazgos como lo hacían todavía hace unas semanas durante las conversaciones en corto.



Aunado a esto, el arraigo de las y los veracruzanos no les permite ver a una zacatecana gobernándolos que, por cierto, obtuvo la candidatura por la supuesta “cercanía” con el presidente de la República y no por la simpatía que debería tener en la entidad.



Pero hay más elementos que están hundiendo a Nahle. Veracruz es uno de los focos rojos electorales para Morena, por ello, y de acuerdo con información exclusiva, le adelanto que este jueves llegará hasta el puerto una comitiva encabezada por Mario Delgado para reestructurar la agenda de la exsecretaria de Energía, a quien de nada le han servido los privilegios de Morena en varias partes de la República incluyendo Veracruz, incluso ha echado a la basura más de 10 puntos que tenía cuando llegó a la contienda y, para rematar, el gobernador Cuitláhuac García tiene el estado en medio de una crisis en materia de seguridad y desaparecidos: ocupa los primeros lugares en el país.



Si los números siguen así, en los próximos días veremos cómo se van cerrando las preferencias electorales, lo que podría ayudar a Yunes, el candidato opositor.



En estos días, veremos si Rocío Nahle se deja ayudar y si es verdad que su campaña tomará un nuevo rumbo, a pesar del desgaste o, de plano, sigue en picada total.



***



A propósito de temas electorales, algo que también preocupa a Morena es la seguridad de las candidaturas municipales y estatales, particularmente en tres entidades: Guerrero, Michoacán y Guanajuato, por lo que se sugirió a sus aspirantes locales que soliciten seguridad para llevar a cabo recorridos sin imprevistos lamentables, como lo que pasó, entre otros más, en Celaya, Guanajuato, con la candidata morenista que competía por ese municipio Gisela Gaytán, quien fue asesinada a plena luz del día.



Hasta el momento, de acuerdo a Laboratorio Electoral, en esta jornada 2023-2024 han sido asesinados: 28 candidatos y 55 si se consideran políticos y candidaturas. Sin duda, la contienda más violenta en la historia de nuestro país.

***

EN CORTO: El Colectivo Voz y Dignidad, de San Luis Potosí, que encabeza Edith Pérez, de nuevo fue víctima de un ataque armado cuando se dirigía a acciones de búsqueda cerca del municipio de Tamuín. La agresión se dio a pesar de que las madres buscadoras eran custodiadas por la policía estatal, elementos del Ejército y personal de la Comisión local de búsqueda, recorrido que el gobernador Ricardo Gallardo conocía muy bien.



Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

