¿Llorar es bueno o malo?

¿Cuál es tu primera reacción cuando ves a una persona llorar? Cuando la gente que me quiere me ve llorar, lo primero que hace es tratar de detener mis lágrimas, me abrazan, me dicen que todo va a estar bien, incluso me ofrecen algo dulce de comer, pero ¿por qué? ¿Está mal llorar? Ese es el dilema de esta semana.

Conforme nos vamos convirtiendo en personas adultas y nos llenamos de ocupaciones, nuestras emociones dejan de ser prioridad, hasta hay memes y videos que ilustran con gracia que aunque tengamos ganas de llorar primero está el deber y si bien nos va, al final del día podremos tener tiempo para hacerlo.

Ahora, llorar no es tan fácil, pues es una reacción que está condicionada por nuestras creencias y por el género, según un estudio de la Sociedad Alemana de Oftalmología hasta la edad de 13 años, niños y niñas lloran más o menos con la misma regularidad, pero en la edad adulta, los hombres solo lloran entre 6 y 17 veces por año, mientras que las mujeres lo hacen entre 30 y 64 veces.

El efecto del llanto en las personas adultas, sigue siendo un misterio, pues existen posturas científicas que señalan que llorar ayuda al bienestar tanto mental como físico, mientras que otras teorías lo desacreditan. En mi caso, el llanto sí me ayuda a sentirme mejor.

Algunas de las teorías psicológicas a favor del llanto, aseguran que llorar, pero llorar en serio, es similar a correr 5 km, es una reacción humana que nos ayuda a expresar lo que no podemos decir con palabras, es una especie de liberación, en el libro “En Auschwitz no había Prozac” hay dos frases que me cautivaron respecto a este tema: “lo contrario de la depresión, es la expresión y “no puedes curar lo que no sientes”.

Incluso, buscando en internet 'terapias de llanto' encontré una que surgió en 2013 en Japón: la terapia 'Rui-katsu' (buscar lágrimas en japonés), en la que un grupo de personas se reúne para ver películas o escuchar canciones que los haga llorar. De esta manera, pueden liberar las emociones que tienen atoradas y encontrar el equilibrio. ¿Interesante, no?

Entonces, llorar no está mal, incluso algunos científicos lo catalogan como algo sorprendente y mágico que puede hacer la humanidad. Es normal, que no nos guste llorar en público, porque efectivamente es un estado vulnerable que puede ser mucho más disfrutable y beneficioso si lo hacemos en un espacio íntimo.

Con gusto comparto que en las últimas semanas he estado practicando una meditación mindfulness, recomendada por mi terapeuta, que me ayuda a identificar emociones. En los últimos minutos de la meditación todo lo que siento empieza a fluir en forma de llanto, después escuchó la canción “Sounds of the silence”. Una vez que concluyó este espacio para mí, me siento tranquila, con energía y concentrada.

Aquí dejo los links por sí consideras que puede ser útil para ti.

Meditación: https://youtu.be/PyPmoLxDF84

Sounds of the silence: https://www.youtube.com/watch?v=uIBJJ3M76Mg

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

@DULCEGALINDOVILLA

