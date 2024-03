Todos estamos esperando con ansia el domingo. Sí, nos urge ver la alfombra roja, conocer los vestidos elegidos, el make up que llevarán las celebrities, las joyas que seleccionaron y los smokings que usarán ellos. ¿Quién será la mejor vestida? ¿Quién será el más atrevido? ¿Qué color va a dominar? Porque si aún no se han enterado, lo cual dudo mucho, este 10 de marzo a las 18:00 hrs de la Ciudad de México arranca la ceremonia de entrega del Oscar. Por supuesto la transmisión empieza unas horas antes, para que estén ya con las palomitas desde antes.

Bueno, pues no me dio tiempo de acabar todas las películas nominadas, pero apenas acabé Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, la cual tuve que ver en varios días porque dura… 3 horas y cacho. Se llevó 10 nominaciones este año, y es una de las favoritas para ganar Mejor Película, pero lo que me voló la cabeza fue lo acertado de su diseño de vestuario.

Para la narrativa visual de una película, es esencial el diseño de vestuario. Sobre todo cuando son filmes de época o que te lleva a una década específica. Me imagino lo difícil que debe de ser la producción en una historia así, encontrar todos los elementos necesarios para que se vea fidedigna. Por supuesto, muchas veces se hace una investigación histórica muy meticulosa, con expertos en la materia, historiadores, antropólogos, profesores, para recrear la manera en la que se vestían, la forma de vida y la sociedad que se retracta.

La trama se desarrolla en la década de 1920, en Oklahoma, su historia retrata los múltiples asesinatos de los indígenas de Osage, quienes descubrieron mucho petróleo en sus tierras. La meticulosa recreación de la época y el ambiente requirió un diseño de vestuario impecable, y Jacqueline West, encargada de ello, estuvo a la altura del desafío, tanto así que está nominada para los Premio Oscar este 2024.

Jacqueline West es estadounidense, por lo que tiene más conocimiento de la historia de su país y de las sociedades indígenas que empezaron la nación, ella tiene una trayectoria impresionante en la industria del cine, por ejemplo fue la encargada de El curioso caso de Benjamin Button, Dune, El renacido, Quills. Su habilidad para capturar la esencia de una época y transmitirla a través de la vestimenta de los personajes es incomparable, y es una de las consentidas de Scorsese.

En Killers of the Flower Moon, West logró recrear con un mega detalle la moda de la década de 1920, desde los elegantes trajes de los hombres de negocios hasta los vestidos de las mujeres Osage, con zarapes, collares de conchas, tocados de plumas, joyería en plata, zapatos, pieles y texturas ideales, todo mientras incorporaba elementos auténticos de la cultura indígena. Durante toda la película se refleja tanto la opulencia de la época como la vida cotidiana de los personajes. Su capacidad para fusionar la autenticidad histórica con el estilo cinematográfico se nota en cada escena.

Su talento para contar historias a través de la ropa es incomparable, y su trabajo en esta película merece todos los elogios y reconocimientos que ha recibido.

Los criterios para juzgar esta categoría se basan en la calidad, la creatividad y la eficacia del vestuario para crear la narración general, el impacto visual de la película y… los personajes. Veamos este domingo quién se lleva la estatuilla.

POR BEGOÑA COSÍO

COLABORADORA

@BEGOCOSIO

MAAZ