Adelantan pre-criterios

Más de uno se quedó con ojos de plato después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer con mucho tiempo de anticipación los Pre-Criterios del Paquete Económico para el 2025, el cual entregó al Congreso de la Unión. Entre otras cosas establece que las finanzas públicas permanecerán estables y para el próximo año se anticipa un nivel sostenible de la deuda pública.

Contra la ley

Tremendo error que cometió la abanderada de la oposición Xóchitl Gálvez, al publicar en sus redes sociales una imagen con el logotipo del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General inició de oficio una revisión porque nadie puede hacer uso del logotipo del organismo para fines de propaganda electoral.

Exigen respeto a Milei

Antes las declaraciones despectivas del presidente de Argentina, Javier Milei, a su homólogo mexicano Andrés M. López Obrador, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum demandó respeto para el Ejecutivo mexicano y sostuvo que, en el fondo de esta polémica, lo que existen son dos visiones y proyectos distintos.

Le niegan la entrada

Quien dio la nota ayer fue el ex gobernador de Oaxaca, el ex priista Alejandro Murat. Se apersonó en la casa de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez para pedir derecho de réplica, sobre algunas de sus declaraciones, pero no hubo respuesta. Dijo, sin embargo, que seguirá insistiendo en buscar un encuentro con la abanderada de la oposición.

Siguen las víctimas

Nos cuentan que la Conferencia del Episcopado Mexicano, a cargo de Rogelio Cabrera, recordó y lamentó la masacre de los 40 migrantes calcinados el año pasado en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los religiosos señalaron que miles de migrantes siguen siendo víctimas de políticas injustas.

