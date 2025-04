Llama la ministra Lenia Batres a los estudiantes de Derecho a recuperar valores como el de la humildad

En respuesta a las invitaciones de tres diferentes instituciones de educación superior, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dialogó este jueves con los miembros de la comunidad académica sobre la reforma judicial ya en proceso.

Por la mañana, en el Instituto Literario 100, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la togada respondió a una pregunta sobre cómo mejorar la formación de los futuros abogados, señalando que es preciso devolverle a los planes de estudio de la carrera de Derecho su carácter de Ciencia Social, con un enfoque multidisciplinario que les permita a los estudiantes poder ejercer en el futuro con una visión filosófica, social y económica, más allá de la sola memorización de normas o jurisprudencias.

“Tenemos unas limitaciones grandes, que eso lo he visto muchísimo en el ejercicio del Derecho, en el que su servidora lleva más de 30 años, vemos mucho eso, que hay que insistir mucho con los abogados, con las abogadas, diciéndoles: seamos humildes, no es una religión el Derecho, y el hecho de que esté regulado así no significa que no se pueda regular mejor, no significa que ahí se acabó el mundo, lo que significa es que podemos mejorar. Si esa norma no está resolviendo la realidad pues hay que mejorarla”, enfatizó Lenia Batres.

Existe una Ley General de Responsabilidades Administrativas

Al final de su intervención, el rector de esta casa de estudios, doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, le entregó un reconocimiento a la ministra por la presentación de su conferencia, en la cual actuó como moderadora la directora general de Comunicación Universitaria, Ginarely Valencia Alcántara.

Más tarde, la ministra acudió al Centro Universitario Guerreros Monte Albán, donde le plantearon una pregunta sobre las actuales vías legales para corregir los posibles vicios en la administración de justicia, definidos como “error judicial”.

La ministra señaló que, aunque existe una Ley General de Responsabilidades Administrativas que define y castiga las malas actuaciones de los servidores públicos, la SCJN ha determinado que los actos irregulares de las personas impartidoras de justicia únicamente se sancionen mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que consideró insuficiente.

En este evento estuvieron presentes la rectora del Centro Universitario Guerreros Monte Albán, María de Lourdes Urbina Ferreiro; y la directora de administración, Verónica Collado Crisolia; entre otras autoridades, docentes y estudiantes de esta casa de estudios.

Un Nuevo Comienzo

La jornada concluyó en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, Ciudad de México, donde estudiantes y vecinos de Topilejo escucharon a la ministra Lenia Batres exponer un diagnóstico sobre el estado actual del Poder Judicial Federal, las razones que llevaron a su reforma y lo que es necesario para democratizarlo y hacerlo eficiente.

Además de las autoridades de este plantel, estuvieron en el presídium de este encuentro José Luis Flores, de la asociación Acamapixtli “Un Nuevo Comienzo”; y Jaroll Josmar Hernández Flores, alumno del Instituto Tecnológico de Tlalpan quienes coincidieron en que la reforma judicial es una oportunidad que no debe ser desaprovechada para que el voto popular designe a las personas encargadas de impartir justicia.

