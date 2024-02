México Arte Contemporáneo, MACO

En el universo del arte hay muchas cosas qué ver siempre; cientos de propuestas estéticas y un montón de exposiciones se inauguran cada día. Como regla general existen más observadores que compradores y el número de los coleccionistas es aún menor.

Las cifras de las mediciones de cada cosa derivada del arte son estratosféricas: existen millones de pinturas en el mundo, millares de dólares en la compra venta de objetos de arte, cientos de artistas, de exposiciones y así hasta el infinito, porque desde el principio de la historia del arte, los números se multiplican potencialmente en vertientes diversas a cada segundo.

Ya sea porque se sobrevalore a un “artista” artificialmente, porque se recobre una obra perdida por siglos, se intercambie algún objeto valioso por vidas humanas o personas secuestradas (como en algunas guerras), desde siempre el arte tiene carácter.

A mí me encanta desde toda la vida, no sólo por su parte estética si no por las historias que conlleva: las de los autores, de sus conocidos, de las cafeterías donde van, las narrativas que plasman los creadores dependiendo del mundo que les tocó, la historia del color, los aciertos, los inflados, los desinflados y porque es muy, muy bonito.

Existen también muchas personas que opinan que este mundito es frívolo y tienen razón, tanto como las que piensan que el tema es algo serio y fundamental para el equilibrio de una ciudad como Berlín o Nueva York.

La verdad todo es cierto acerca de este universo hermoso, fascinante, indispensable y tan lujurioso como banal la mayoría de las veces. Por eso lo amo. De hecho creo que se parece un poco a mí en algunos rasgos.

Estas reflexiones sobre su utilidad y trascendencia me vienen a la cabeza solitas cada vez que comienza MACO, la feria de arte más importante de México que además tiene un enorme reconocimiento internacional.

Nos guste o no lo que veamos al interior del recinto, no debemos perder de vista que es una feria, aunque sea de arte, así la podremos disfrutar sin tantos “peros”.

En lo personal tengo un lazo de unión con este evento porque he estado ahí desde la primera edición y la he visto hacerse grande, en el mejor sentido de la palabra, además el equipo es constante y te tratan bien, así que ver caras amistosas cada año también es lindo.

Este 2024 MACO cumple 20 años y no puedo creer que el evento haya crecido con tanto éxito.

Me alegra porque soy gente de arte, soy mexicana y prefiero aferrarme con orgullo al éxito de Zélika García (su creadora) y a su equipo que a los triunfos de Peso Pluma, también mexicano, exitoso, empresario y en crecimiento (¿?).

MACO es uno de estos proyectos que también incluye a patrocinadores que en un principio nada tendrían que ver con el tema, pero que se han dado cuenta que es posible ayudar a un rubro tan importante y formar parte de la fiesta.

Pero estas ferias igualmente son para la gente que ama el arte, para la que ama que los vea desfilar en sus corredores la gente del arte, que viene de shopping de otros países, para los que escribimos del tema para estar al día y para demostrar que México tiene grandes emprendedores que son capaces de llevar a este nivel una feria de arte donde los mexicanos estamos mejor representados por alguien como Zélika, que por Peso Pluma en Viña del Mar, como ejemplo.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

EEZ