México, sin plantas para chocolate

Del orgullo de ser el país cuna del cacao, fruto con el que se elabora el chocolate que ahora define el sabor del Día de San Valentín, pasamos a perder el mercado mundial de esta planta y ni siquiera figuramos entre los principales productores.

Se dice que fueron los olmecas, allá por el 1500 antes de Cristo, los primeros en hacer elíxires derivados de esta planta cuasi afrodisíaca. Aunque otros lo atribuyen a los mayas. Lo cierto es que la mayoría de las referencias ubican a México como el lugar de origen del cacao.

Sin embargo, la producción nacional ya es parte de ese mito, pues México no ha podido recuperar sus plantíos de cacao desde 2005, año en que fueron atacados por la plaga moniliasis, que redujo a la mitad las 50 mil toneladas anuales que se generaban previo a ese año.

Ahora, los reyes del cacao son otros: los africanos Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Indonesia y Nigeria, además de los americanos Ecuador, Perú, Brasil, República Dominicana; y Malasia.

Nosotros, los creadores de las recetas del cacao, ni siquiera alcanzamos el 1 por ciento de la producción mundial y para abastecer el consumo interno debemos exportar alrededor del 70 por ciento.

Y vaya que consumimos. Por ejemplo, para los festejos alusivos al Día de San Valentín, en el mundo se venden siete mil 500 millones de unidades del clásico chocolate Ferrero Rocher, de los cuales 500 millones se compran en México. Estamos hablando del 15 por ciento de las ventas mundiales y de casi un mes de todas las piezas que produce la firma italiana, a razón de 17.5 millones al día.

Paolo Cornero, CEO de Grupo Ferrero en México y Centroamérica, me comentó que el cacao que usan en la planta de San José Iturbide, Guanajuato, es proveniente de Ghana, Costa de Marfil y Ecuador. No el mexicano, pues el poco que se produce no cumple todavía con los estándares mundiales de calidad.

Y no se ve que al corto plazo se pueda recuperar la producción previa a 2005, no que volvamos a colocarnos entre los principales productores del mundo, pues aunque el gobierno federal invirtió de 2019 a 2021, vía el programa Sembrando Vida, 181 millones de pesos para poco más de siete millones de plantas de cacao que se sembrarían en Tabasco, aún no hay resultados palpables, pues la planta tarda al menos cinco años en crecer.

Mucho menos se hará realidad el plan del presidente Andrés López Obrador, quien el 29 de julio de 2018, semanas después de haber ganado la elección, expresó: “Yo lo que quiero es que antes de que termine mi gobierno dejemos en producción el millón de hectáreas. Que se produzca cacao”.

Como dice el clásico: lo teníamos, era nuestro, y lo dejamos ir.

***

EN EL VISOR: Todavía no ganan la elección y ya empezó la disputa por los cargos de un eventual gabinete de Claudia Sheinbaum. Es el caso de la Secretaría de Hacienda, para la cual las tribus de Morena se dividen entre el actual titular, Rogelio Ramírez de la O; el subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio; la secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX, Luz Elena González; y el titular de Banobras, Jorge Mendoza.

