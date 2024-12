Edy Smol considera que sus bolsas Hermès son una inversión

EDY SMOL: “LAS BOLSAS HERMÈS QUE YO TENGO, MÁS QUE LUJO, SON UNA INVERSIÓN, YA QUE VALEN MÁS QUE EL ORO”

-Edy Smol ¿Cuántas bolsas Hermès tienes? ¿Tienes la colección más grande del mundo de esas bolsas?

“Digamos que tengo más de 20 y menos de 100. Tengo una colección importante, pero más que lujo tener bolsas Hermès son inversiones, salió un artículo hace dos años en

The Wall Street Journal, donde decía que es más rentable tener Birkin Bags de Hermès, que tener oro por la revaluación de las mismas. Además, tengo bolsas vintage heredadas, porque si tienes una colección puedes dejarla de generación en generación. Cuando fallezca, voy a heredar mi colección a mi hermano menor”.

-De todas las que tienes ¿cuál es la más importante, independientemente del precio?

“Yo creo que la más importante es una Himalaya Birkin Hermès es una bolsa blanca con dos franjas jaspeadas”, dijo Edy Smol, y por cierto me puse a averiguar cuanto puede costar una Himalaya, y el precio es de casi 2 millones de euros.

-¿Regalas tus bolsas?

“No pero si las presto”.

ANDO CON MÁS DE 4 GUARDAESPALDAS, PERO NO ME MANEJAN, AMO MANEJAR Y LA VELOCIDAD, ELLOS ME ORGANIZAN CUANDO SE JUNTA MUCHA GENTE A PEDIRME FOTOS

-¿Aún te cargan la bolsa tus cuatro guardaespaldas?

“Ya no son cuatro, ahora son más”.

¿Te manejan el auto?

“No, nunca. Yo manejo siempre, amo los autos, amo la velocidad y conozco la ciudad de México al dedillo, por lo que ando acompañado es porque el otro día, velo en mi Instagram, fui de compras al Zócalo y al salir de la tienda había mil gentes esperando una foto, solo no podría haber organizado todo. Y si sales y le preguntas a mi equipo te van a decir: -este señor no entra a un restaurante o a una pastelería, si no nos compra a todos algo, es mi forma de ser, me encanta dar”.

-¿Nunca aceptas un regalo, si te gusta algo y te lo quieren regalar lo compras?

“Así es, no acepto regalos, esa siempre ha sido mi política y la gente que me conoce lo sabe, por el contrario, me encanta devolverle a la vida todo lo que me ha dado. porque sé lo que es empezar desde cero, y valoro profundamente cada logro y cada paso que doy. Lo material que acumulamos en la vida no nos lo llevamos, solo nos llevamos cómo tratamos a los demás y lo que dejamos en este mundo y esa es mi manera de sentirme completo y de retribuir todo lo bueno que he recibido”.

-¿Tú vienes de una familia pudiente?

“Yo a los 14, salí a trabajar porque no quería ser cachorro del imperio familiar, no quería pertenecer a esa estructura y me fui haciendo solo, poco a poco con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Tengo la mentalidad de que todo mundo tenemos la capacidad de lograr y no necesitamos estar amarrados a las estructuras tradicionales de lo que se espera de nosotros. Soy un ejemplo de que se puede salir adelante con perseverancia, sin depender de nada ni de nadie”.

POR SHANIK BERMAN

