Reunión inédita

Por primera vez en la historia una titular de Gobernación se reunió con toda la industria de casinos. Rosa Icela Rodríguez lo hizo, y los casineros de las dos grandes asociaciones y los independientes calificaron el encuentro como inédito, pues siempre se les había citado por separado. Acordaron actualizar la regulación, cero intermediarios contra la corrupción, denuncias a quienes incurran en esas prácticas y pago puntual de impuestos. Y vieron el nuevo rostro de la política interna.

Promueven a mujer para la OEA

Comenzó el jaloneo por la sucesión en la Secretaría General de la OEA. En marzo próximo, Luis Almagro deja el cargo, y la presidenta Sheinbaum y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, buscan que llegue una mujer. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, hacen los cabildeos.

Va la presidenta a Mazatlán

Hablando de la presidenta Sheinbaum, este domingo estará en Mazatlán, Sinaloa, para encabezar una reunión de seguridad. En medio de la ola de violencia en la entidad, realizará allá la sesión del Gabinete de Seguridad; luego, un encuentro de seguimiento con el gobernador Rubén Rocha, y después un evento de programas sociales.

Romero tira a lo grande

Ambicioso proyecto impulsa el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, para iniciar el 2025. Por un lado, impulsa la renovación de los estatutos del partido para que, entre otras cosas, la ciudadanía pueda elegir a los candidatos a puestos de elección popular. Por otro lado, lanzarán una intensa campaña para incrementar el número de militantes.

Garantizan plazas y bonos

Se comprometió la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a no realizar despidos en el organismo, pese al recorte presupuestal que sufrió. No sólo eso, sino que garantizó a los colaboradores que se mantendrá el bono por carga de trabajo. “Defendemos la estructura del Instituto, no se toca esa parte; tampoco se toca el bono del personal”, dijo.

Maratón, en el Congreso de la CDMX

A todo vapor trabaja este fin de semana el Congreso de la Ciudad de México, presidido por Martha Ávila, para aprobar el Presupuesto 2025. La intención, según el diputado morenista Pablo Trejo, es que el proyecto quede aprobado a más tardar el lunes 23 de diciembre. Por eso, estos días serán de sesiones maratónicas.

Un logro de Alejandra

Nos comentan que la liberación de la explanada del Palacio de Bellas Artes se logró, en buena parte, gracias a la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera. Ella fue de las primeras en plantear dicha problemática al gobierno capitalino e incluso, nos dicen, tuvo charlas al respecto con el secretario de Gobierno, César Cravioto.

