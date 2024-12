La gratitud es una virtud del buen vivir, más en estos tiempos de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Es pues, un buen momento para ser agradecidos.

Agradecidos con la vida, con la espiritualidad, con la familia, con la naturaleza, con los amigos, con los doggies, con la música y las letras, y con tantos más, por estar ahí, presentes en todo momento; incluso con las adversidades, quienes son las maestras de la vida.

Estar, es más importante que tener. Las cosas van y vienen, pero el estar, en forma de compañía, se atesora para siempre.

Estar acompañados en los momentos difíciles, supera todo el tener, porque no se puede tener, sin tener a alguien con quien compartir, al igual que no se puede compartir lo que no se tiene.

Y es que compartir se torna vital para vivir. Compartir es vivir, es una acción para sobrevivir. Es el aire que respiran los pulmones, la sangre que bombea el corazón, la luz que penetra a los ojos.

Se puede sobrevivir sin repartir, pero no se puede vivir sin compartir, ni compartirse.

La alegría del compartir es la mejor recompensa por recibir. Hay que estar abiertos para recibir de quien está dispuesto a compartir, por mucho o poco que sea.

En suma, es de bien nacidos ser agradecidos. Porque al agradecer, se está, se tiene, se comparte, se vive y se sobrevive, como también se llena uno de alegría y gratitud.

Entonces para estas fiestas, hay que estar para tener, compartir para vivir, recibir para sobrevivir, y alegrarse en gratitud.

Tenga presente que el que parte y reparte se queda con la mejor parte.

Les agradezco el favor de su atención en este 2024.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2025!

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO

