Listo, nuevo hospital del IMSS

Nos adelantan que el próximo viernes se inaugura el Hospital General Regional número 2 del IMSS, en Ciudad Juárez. El acto será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se trata de un logro del Instituto que dirige Zoé Robledo, pues la obra beneficiará a más de 432 mil derechohabientes en esa localidad fronteriza. Ahí se contará con 41 especialidades médicas y quirúrgicas, y desde agosto pasado brinda servicios de consulta externa, farmacia y laboratorio.

El consejo de Delgado

Acudió el secretario de Educación, Mario Delgado, a la rendición de protesta de Alejandro Armenta como gobernador de Puebla. El funcionario federal fue en representación de la presidenta Sheinbaum, y comunicó al poblano el respaldo de la mandataria, además de recordarle que el llamado Humanismo Mexicano debe ser la guía de su gestión.

Apura designación de fiscal

Hablando de Alejandro Armenta, uno de sus primeros pendientes es apurar al Congreso poblano para que se designe a un nuevo fiscal del estado. Y es que Gilberto Higuera Bernal renunció a ese cargo, horas antes del cambio de gobierno. Dimitió porque busca contender por un lugar en la Suprema Corte, en la elección de junio próximo.

Da carteras a jóvenes

El líder del PRI, Alejandro Moreno, entregó carteras del CEN a jóvenes: a Fernanda García, Comunicación; Jorge Tejero, Innovación Digital; Bryan Mendarozqueta, Vinculación con Instituciones de Educación; Karla Ayala, Vinculación con la Sociedad; Jorge Garcés, Contenidos Audiovisuales; y Andrea Osuna, Unidad de Género.

Ya quiere su cargo

Cuitláhuac García, ex gobernador de Veracruz, se quedó no más mirando, ante el nombramiento del chiapaneco Rutilio Escandón como cónsul en Miami. El jarocho ansía integrarse al gobierno federal, pero el reciente asesinato del diputado Benito Aguas complicó su designación, pues el PVEM le achaca la inseguridad en la entidad.

Chapulinea en reversa

Nuevo salto de chapulín ejecutó Germán Martínez. Ayer, en el Consejo Nacional del PAN regresó como militante, tras haber apoyado a AMLO y ser su primer titular del IMSS. Lo sentaron en primera fila, junto a Margarita Zavala y la ex lideresa Cecilia Romero. El dirigente Jorge Romero le dio la bienvenida.

Le dio donde le duele

Vaya que le dolió al padre Alejandro Solalinde que el ex titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, lo acusara de ser el “pollero de Dios” por organizar caravanas migrantes. El cura contestó que “nunca ha lucrado con los migrantes”, y dijo que no se quedará de brazos cruzados. Pero mentiras, no dijo Garduño.

