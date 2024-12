Sobrevalorada la portada del Time. Les digo porqué

Pues qué bueno que no le dieron la portada del Time a Claudia Sheinbaum. No se me malinterprete, no es que no quiera que la presidentA aparezca en revistas de impacto mundial. Lo que sucede es que tomo en cuenta que personas altamente cuestionables hayan aparecido en la portada de esa revista. También el que, un año después de que Enrique Peña Nieto apareciera ahí, se armó un desmán en el país. Él no salió en portada por ser el personaje del año, sino por un supuesto “momento de México” que el presidente iba a encabezar. Ya sabemos cómo terminó aquello y también su sexenio…

Nótese, uno de los fundadores de la revista TIME (fueron dos), Henry Luce, aclaró que eso del título de “personaje del año” no era un premio, sino únicamente “una distinción aplicada al creador de noticias que más influyera en los acontecimientos mundiales, para bien o para mal”…

En enero de 1928 aparece el primer “person of the year” correspondiente a 1927. Fue Charles Lindbergh, el valiente piloto que voló sobre el Atlántico en solitario por primera vez en la historia. Con él iniciaron las polémicas, pues además de ser un piloto destacado, apoyaba a Hitler. Al líder alemán, por cierto, le tocó ser también “persona del año” (1938) para la revista TIME, aunque él es el único caso con esa distinción, pero que no apareció en la portada. En defensa del rotativo, en ese momento aún no se dimensionaba el infierno que se avecinaba con las acciones del Führer.

Otros polémicos personajes del año que sí aparecieron en la portada fueron Joseph Stalin (1930 y 1942), el Ayatollah Khomeini (1979), fundador de la República Islámica de Irán (y quien además obligó el uso de burkas y “la desaparición” de las mujeres del plano social); Nikita Jrushchov (1957), presidente ruso durante la crisis de los misiles cubanos; Putin (2007) y Donald Trump (2016, 2024).

¿Mujeres? Muy pocas: Wallis Simpson (1936); Soong May-ling (1937, apareció con su esposo Chiang Kai-shek); Isabel de Inglaterra (1952), “historia de las mujeres en EU” (1975); Corazón Aquino (1986); las “Whistleblowers” (2002):; Angela Merkel (2015), el movimiento “Me too” (2017); Greta Thunberg (2019); Kamala Harris (con Joe Biden, 2020); y Taylor Swift (2023). Queda claro, mismo la revista TIME muestra que no deja de ser un mundo de machos, pues son pocas las que han destacado en portada a través de los tiempos.

Otras rarezas para esa revista: en 1982 le dieron la estelaridad a una computadora; en 1988 fue al planeta Tierra; dos veces a los soldados estadounidenses; una vez a los pacifistas; otra a la revolución húngara; y en el 2006, a “Usted”: un recordatorio de que todo lo que es virtual (YouTube, Wikipedia, blogs en ese momento) existen gracias a que el humano los hace y se recrea en este.

Para quienes dicen que Plutarco Elías Calles fue considerado “personaje del año”, no es así. Salió en la portada el 8 de diciembre de 1924 (¡hace un siglo!), pero ni fue personaje del año ni tampoco salió bien librado en lo que se escribió sobre él.

De hecho, a la fecha ningún personaje latinoamericano ha sido “personaje del año” aunque sí muchos han salido en la portada. Lo que sí decidió la revista TIME fue crear una lista de las “100 personas más influyentes del año” y ahí sí ha habido latinos y mexicanos concretamente.

Una de ellas, Olimpia Coral Melo, artífice de la Ley Olimpia. En la portada de la revista TIME han aparecido 12 presidentes de México: Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho (2 veces), Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, José López Portillo, Miguel De la Madrid Hurtado y Enrique Peña Nieto (2 veces, una como candidato y otra como presidente). López Obrador, Fox y Calderón solo aparecieron en la lista de las 100 personas más importantes.

Pues eso, aparecer o no en la portada de Time, ser o no ser el/la “personaje del año”, dependerá de lo que se hizo. Figurar por las peores razones, no vale la pena; por las mejores, no siempre sucede.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADOR

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ