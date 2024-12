Desnudar el secreto de Uber y OnlyFans

Existe una gran preocupación en las empresas de plataformas tecnológicas para la economía compartida. Si bien está por votarse la iniciativa para obligar a estas firmas a dar seguridad social a los repartidores y choferes de taxi por aplicación, en realidad hay quien sostiene que existe un tema más profundo y peligroso: la nueva ley obligará a estas empresas a revelar, por contrato, el funcionamiento del algoritmo con el que opera su sistema. En pocas palabras: se trata de desnudar el secreto —el algoritmo— de Uber, Didi, Rappi y otras similares.

Pero la cosa no termina ahí. Si de por sí esa revelación podría implicar el cierre de varias empresas que no querrán revelar su secreto industrial más preciado, el problema crece cuando se observa que muchísimas otras empresas y plataformas también podrían ser impactadas, como OnlyFans, InDrive, Amazon, Mercado Libre, etc.

Piénsese por ejemplo en la plataforma Scape, que ha permitido que miles de cosmetólogas y masajistas den terapias faciales y de rehabilitación a domicilio, utilizando su poderosa tecnología creada en México.

En la industria también existe la preocupación por la falta de claridad sobre qué es lo que quiere en el fondo el gobierno. Mientras por un lado la presidenta Claudia Sheinbaum habla de los repartidores de comida; el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, incluye a quienes realizan viajes. Esta confusión ha metido a varias empresas digitales en un limbo, pues no saben si serán o no reguladas por la nueva ley, ni han sido convocadas para dialogar al respecto. En adición, las quejas y reflexiones de los trabajadores sobre la ley, que han sido muchas, han sido gravemente desoídas.

El problema central está en la falta de diálogo. En España ocurrió algo muy similar, con el gobierno de izquierda, que deseaba velar por los derechos de los trabajadores, lo que al final llevó a varias empresas a cerrar sus negocios en ese país. Así que ya se sabe cuál será la consecuencia si no se escucha a las partes involucradas. Por querer hacer “justicia social” terminarán cerrándose alternativas para los trabajadores. ¡Uf!

TEC DE MONTERREY

El Tec de Monterrey acaba de desarrollar el “Internet of Water”, un emprendimiento que recién lanzó una tecnología para monitorear la calidad del agua en ríos y lagos. Los sensores que tiene miden un sinfín de parámetros con Inteligencia Artificial (IA) en sistemas de agua dulce. También utiliza tecnologías de Aprendizaje de Máquinas y Control Avanzado. El Tec colaboró con capital semilla y con espacios para investigación.

AUTOS CHINOS

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que preside Guillermo Rosales, dijo que los vehículos importados de China que se vendieron en México representaron 20.1 por ciento de la comercialización en nuestro país.

