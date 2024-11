Su barrio las respalda

Tuve la oportunidad de platicar con Daptnhe Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres en la Ciudad de México, en el marco del 25N. Esto significa 25 de noviembre, que es el día para Abolir la Violencia Contra las Mujeres. Y de ahí siguen 16 días de acciones para terminar el Día de los Derechos Humanos. Por ello, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia: “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales”. La secretaria platicó acerca de cómo surgió esta fecha: “Estas acciones las propusieron las feministas desde hace 43 años en el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.

De hecho, se elige esta fecha para rememorar el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana por orden del dictador. Años después, Naciones Unidas recupera la propuesta y se instala esta fecha. Este 2024 se están cumpliendo 25 años de que la ONU retomó esa propuesta. Nosotras, en el Gobierno de la Ciudad de México, a través de esa estrategia. La Jefa de Gobierno anunció una serie de medidas que tienen que ver con la prevención que es fundamental e implica que cuando una mujer ya está encarando alguna violencia, pueda contar institucionalmente con apoyo y acompañamiento. Por supuesto, con el trabajo comunitario. Clara Brugada (desde el día 1) empezó a hacer trabajo casa por casa, en las calles, entendiendo que esta ciudad se transforma a partir de que se transforma su gente, de que se involucra la ciudadanía y para el tema de la erradicación de la violencia no va a ser distinto. Incluso tiene que profundizarse el trabajo territorial y comunitario. Las mujeres necesitan que su barrio las respalde y que cuando alguien ve que una mujer está siendo agredida, intervenga, llame a las autoridades y proteja a la compañera. Cambiar esta noción y entender que no es natural, no es destino y no lo vamos a tolerar”. Le pregunté cómo remontar el machismo cuando llega una mujer a levantar una denuncia ante el MP a lo que Daptnhe me contesta: “La Secretaría de las Mujeres impulsó desde el Gobierno anterior, una estrategia que se llama Las Abogadas de las Mujeres, cuyas tareas son dos. La primera, evitar que los MP’s maten a las mujeres que quieren denunciar a su agresor porque esas viejas prácticas de -señalarlas-, -mandarlas a reconciliarse-, -cuestionarles para qué denuncian si luego se van a arrepentir-… esto antes era una constante en las instalaciones de la Fiscalía.

En ese sentido, Las Abogadas de las Mujeres se instalan en todas las territoriales de la Fiscalía, en las fiscalías especializadas y su tarea es que cuando una mujer llegue a levantar una denuncia porque fue violentada o agredida, no la maten. Hasta para Las Abogadas de las Mujeres fue una tarea muy difícil. Incluso a ellas no las trataban bien. Ahora el juez dictamina y concede medidas en las que las mujeres pueden estar a salvo. Esas son esas medidas que incluyen, entre otras, una muy importante: que el agresor sea quien se vaya de casa”. ¿Qué tal?

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL