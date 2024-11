Empresarios divididos frente a Trump

EL PRESIDENTE DONALD Trump ya jaló el gatillo contra México y aquí, tanto el gobierno como el sector privado, no terminan de organizarse para hacer frente a lo que viene.

El lunes referimos el bloque de los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Economía, Marcelo Ebrard, y el del canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

Éste último es de la idea de crear un staff especializado y designar a un jefe negociador que represente al gobierno, el cual esté acompañado por representantes expertos del sector privado en el llamado “cuarto de junto”.

Pero así como en el gobierno de la 4T no terminan de ponerse de acuerdo, en el sector empresarial también hay dos bloques que caminan separadamente, porque no hay uniformidad dentro del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Juan Gallardo Thurlow y Carlos Slim Helú. Arte: Miguel Zúñiga

Por un lado, están los industriales del centro y en específico de la CDMX, y por otro lado, los de Monterrey. Los primeros son liderados por Juan Gallardo Thurlow, quien desde la primera firma del tratado trilateral hace 30 años, ha encabezado a los capitanes de las empresas.

Pero en los últimos años el Grupo Monterrey se ha empezado a desmarcar, rompiendo los cotos de poder históricos e impulsando las agendas de las empresas regias, exportadoras intensivas a Estados Unidos.

El CMN financia la oficina del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Washington, que tiene a su vez contratada a IQOM Inteligencia Comercial, la firma de Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, los negociadores del primer TLCAN.

Herminio Blanco. Arte: Miguel Zúñiga

Gallardo Thurlow, Blanco y Zabludovsky han monopolizado en los últimos años la interlocución con el Capitolio en los temas comerciales, lo que en tiempos de la 4T y en el cambio de paradigma que hay en el CMN ya no se ve políticamente correcto.

Los regios, que representan un tercio del CMN, controlan buena parte del “cuarto de junto” vía Judith Garza, quien es la directora institucional de Ternium y vicepresidenta de Comercio Exterior de la Concamin.

Judith Garza. Arte: Miguel Zúñiga

Gallardo prácticamente delegó su posición en Jorge Esteve, quien está asumiendo la vicepresidencia internacional del CMN, para desde esa posición, seguir manteniendo la rectoría del cabildeo en Washington a través de IQOM.

Los empresarios de Monterrey a su vez están empezando a ser asesorados por el ex secretario de Economía y negociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo, y parte de su staff, como el ex subsecretario Juan Carlos Baker, y el ex jefe de la Negociación Técnica, Kenneth Smith.

Ildefonso Guajardo. Arte: Miguel Zúñiga

En el CMN hay otra voz que pesa enormemente: Carlos Slim. El dueño de Grupo Carso fue determinante hace seis años para que Andrés Manuel López Obrador incorporara en la negociación del T-MEC a Jesús Seade como representante de México.

Pocos lo saben, pero Seade Kuri y Slim Helú son primos y se sabe que el magnate lo está volviendo a recomendar, atendiendo a que a finales de 2018 le tocó lidiar con Trump y su negociador, Robert Lighthizer, que aunque aún no tiene un puesto oficial, jugará un papel relevante en el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump. Arte: Miguel Zúñiga

HOY EN PALACIO Nacional estarán representantes del sector privado para arropar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras la respuesta que dio a Donald Trump por la amenaza de imponer un arancel de 25% a las exportaciones mexicanas. Fueron convocados los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, y de la American Chamber México, Carlos García. Se hablará del riesgo que implica para la relación comercial y especialmente el impacto que tendrá para los consumidores estadounidenses. En ese mismo encuentro se va presentar el nuevo Consejo Asesor Empresarial. Algunos de sus integrantes son Gina Diez Barroso, de Grupo Diarq; Blanca Treviño, de Softtek; Pita de la Vega de Grupo de la Vega; Rodrigo Herrera, de GenommaLab; Juan Beckmann, de Casa Cuervo; Fernando López Guerra, de Grupo México; Armando Garza Sada, de Grupo Alfa; Eduardo Tricio, de Grupo Lala, y Antonio del Valle Perochena de Grupo Kaluz. El consejo será coordinado por Altagracia Gómez.

Mary Barra. Arte: Miguel Zúñiga

POR CIERTO QUE la amenaza de 25% de arancel a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos prendió focos rojos en la industria automotriz. Y es que un gravamen de tal magnitud va afectar las cadenas de suministro de las armadoras y provocar un efecto inflacionario en el propio consumidor estadounidense. El 20% de los vehículos que se compran allá salen de aquí. General Motors, que preside Mary Barra, va ser el más afectado, seguido de Ford, que comanda Jim Farley. En el caso de Nissan, que dirige aquí Rodrigo Centeno, es el tercero que más exporta, y Stellantis, que encabeza Carlos Tavares, ocupa el cuarto lugar. Volkswagen, cuyo timón asumirá en Norteamérica el 12 de diciembre Kjell Gruner, es el mejor pertrechado.

Octavio Romero Oropeza. Arte: Miguel Zúñiga

UNA INVESTIGACIÓN QUE podría quedar en el limbo con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), es la de posibles prácticas monopólicas en los procedimientos públicos de contratación de servicios de arrendamiento y mantenimiento de tecnologías de la información y comunicación. El organismo que preside Andrea Marván indagaba presuntos arreglos entre agentes económicos competidores para manipular precios o restringir la participación de otros ofertantes. El asunto se detonó luego de que Pemex, en tiempos de Octavio Romero Oropeza, señalara prácticas de colusión entre proveedores que participaron en sus contrataciones de tecnologías de información.

Tamara Caballero. Arte: Miguel Zúñiga

QUIEN SIN LUGAR a dudas llegó a fortalecer al Grupo Financiero Multiva es Tamara Caballero, actual directora general del banco. Tamara cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, especialmente en temas de financiamiento estructurado, proyectos de infraestructura y banca de gobierno. Tamara es hoy por hoy de las ejecutivas más cercanas y de mayor confianza de Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles. Desde su incorporación al grupo, Tamara ha sido pieza clave en el proceso de transformación del banco. No la pierda de vista: dará mucho de qué hablar en el sector financiero.

Karla Alcázar. Arte: Miguel Zúñiga

LA COMISIÓN FEDERAL de Protección contra Riesgos Sanitarios, que preside Armida Zúñiga, tiene mucho trabajo por delante resultado de un enorme rezago en trámites, certificaciones y autorización de nuevos productos. Pero un medicamento denominado tirzepatida, para el tratamiento de la diabetes tipo 2 de la farmacéutica estadounidense Lilly, que encabeza aquí Karla Alcázar, acaba de ser autorizado. Recordemos que la diabetes es uno de los padecimientos que más extendido está entre los mexicanos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ