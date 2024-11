Algo más sobre inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la economía global, y el comercio internacional no es la excepción. Según el reciente informe de la Organización Mundial de Comercio titulado “Trading with Intelligence: How AI Shapes and is Shaped by International Trade” la IA es mucho más que una herramienta tecnológica: es un motor transformador que promete reducir costos comerciales, mejorar la logística y redefinir las ventajas competitivas de los países.

En México, un país con una economía abierta y dependiente de las exportaciones, la adopción de IA en los procesos comerciales y aduaneros podría marcar la diferencia entre liderar en competitividad o quedarse atrás.

Uno de los mayores aportes de la IA es la optimización de las cadenas de suministro, pues gracias al análisis de datos en tiempo real, la IA permite predecir la demanda, optimizar rutas de transporte y gestionar inventarios de manera más eficiente.

En las aduanas, su uso puede automatizar procesos como la evaluación de riesgos, la detección de irregularidades y la reducción de tiempos de despacho, mejorando el cumplimiento normativo.

El informe resalta cómo la IA puede revolucionar las operaciones aduaneras, facilitando el comercio y mejorando la recaudación fiscal. En Brasil, por ejemplo, el sistema SISAM utiliza aprendizaje automático para identificar fraudes en las declaraciones de importación, optimizando la detección de riesgos.

En México, la implementación de sistemas de IA en las aduanas podría combatir problemas como el contrabando y la subvaluación de mercancías. Además, al facilitar el comercio, se incentivaría la atracción de inversión extranjera, fortaleciendo sectores estratégicos como el automotriz y el aeroespacial.

Destaca también que, en el ámbito manufacturero, la IA redefine la competitividad. Sectores como la electrónica y los productos médicos, altamente dependientes de procesos complejos y cadenas de suministro globales, pueden usar la IA para mejorar la trazabilidad, reducir costos y garantizar la calidad, elementos clave en los mercados internacionales.

La IA puede nivelar el terreno de juego para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), permitiéndoles superar barreras logísticas y acceder a mercados internacionales. En México, donde las Pymes generan más del 70% del empleo y representan más del 95% de las empresas, estas tecnologías podrían democratizar el comercio global, ayudándolas a competir con empresas multinacionales.

Además, la IA puede reducir costos asociados al cumplimiento regulatorio y las barreras arancelarias, desafíos importantes en las exportaciones mexicanas. La digitalización de procesos comerciales, habilitada por IA, también fomentaría la formalización empresarial, ampliando la base de contribuyentes y fortaleciendo la economía nacional.

Otro aspecto destacado por la OMC es el potencial de la IA para promover un comercio más verde. Desde la optimización de rutas logísticas hasta la medición de huellas de carbono, estas tecnologías pueden ayudar a México a cumplir con sus compromisos ambientales internacionales. Además, sectores como el agroindustrial podrían utilizar la IA para mejorar la sostenibilidad de sus cadenas de valor, abriendo nuevas oportunidades en mercados exigentes.

El informe también señala que, a pesar de sus beneficios, la adopción de la IA presenta desafíos significativos. Los países en desarrollo como México deben cerrar la brecha tecnológica invirtiendo en infraestructura digital y educación. Según la OMC, las economías que adopten la IA de manera desigual enfrentarán un crecimiento comercial limitado, una advertencia clara que no podemos pasar por alto.

Asimismo, la regulación jugará un papel crucial. México deberá diseñar políticas que incentiven la innovación sin descuidar aspectos éticos y de privacidad. La colaboración público-privada será esencial para implementar soluciones efectivas en áreas como aduanas, donde la IA puede integrarse con tecnologías complementarias como blockchain o las que expuse en mi colaboración pasada.

El informe de la OMC no deja dudas: la IA está redefiniendo el comercio internacional. Para México, esta transformación representa una oportunidad única para fortalecer su posición en el comercio global.

Sin embargo, aprovechar este potencial requiere voluntad política, inversión estratégica y colaboración multisectorial. Al integrar la IA en su sistema comercial y logístico, México no sólo aumentará su competitividad, sino que también contribuirá a un comercio más eficiente, inclusivo y sostenible en el siglo XXI.

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA AMBROSI

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@ignaquiz

EEZ