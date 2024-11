Inteligencia Artificial y Biomedicina. ¿Estamos preparados para el desafío?

En México, las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y las afecciones cardiovasculares, representan un problema de salud pública alarmante que no solo afecta a millones de personas, sino que también sobrecarga al sistema sanitario y a la economía nacional. Frente a este panorama, la inteligencia artificial (IA) promete revolucionar la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Pero para que México pueda beneficiarse de estas tecnologías de vanguardia, es necesario un compromiso claro y estratégico con el futuro de la ciencia y la tecnología en el país.

El Poder de la IA en la Medicina Preventiva

La IA ha demostrado una capacidad impresionante para analizar grandes cantidades de datos en tiempo récord. En el ámbito de la salud, esto significa que podemos identificar patrones de riesgo invisibles a simple vista, permitiendo diagnósticos más tempranos y planes de intervención personalizados. Por ejemplo, algoritmos de IA ya han sido utilizados en otros países para predecir con precisión la aparición de enfermedades crónicas años antes de que se manifiesten los primeros síntomas, lo cual permite desarrollar estrategias preventivas más efectivas.

Desafíos en la Implementación en México

Sin embargo, aprovechar este potencial en México presenta múltiples retos. Aunque contamos con un capital humano excepcional, con investigadores y desarrolladores talentosos, todavía enfrentamos importantes brechas en infraestructura tecnológica y políticas públicas. La falta de inversión sostenida en ciencia y tecnología ha limitado el acceso a estas innovaciones, a pesar de que su implementación podría traducirse en mejoras significativas en la salud de la población y en un ahorro de recursos para el sistema de salud.

Colaboración y Regulación: Claves para el Éxito

La colaboración debe ser el pilar fundamental de nuestra estrategia. Instituciones académicas, hospitales, y el sector tecnológico mexicano deben trabajar en conjunto para adaptar estas herramientas a nuestra realidad. Es aquí donde México tiene una oportunidad única: crear un ecosistema de innovación donde la ciencia aplicada beneficie directamente a la sociedad, sin depender exclusivamente de decisiones gubernamentales de corto plazo.

Además, es crucial abordar de manera transparente el manejo de datos y la privacidad. La confianza de la población es esencial, y solo podrá ganarse mediante una regulación sólida que garantice el uso ético y responsable de la información personal. Los marcos legales deben evolucionar junto con la tecnología para asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa.

El Futuro de la Prevención: Inversión en Ciencia y Tecnología

La inteligencia artificial no es solo una herramienta más; es un cambio de paradigma en cómo concebimos la medicina preventiva y la salud pública. México debe apostar por estas tecnologías con una visión a largo plazo, entendiendo que cada peso invertido en ciencia y prevención no es un gasto, sino una inversión en un futuro más saludable y sostenible para nuestra nación. La pregunta no es si debemos adoptar la IA, sino cómo y cuán rápido estamos dispuestos a hacerlo.

El Llamado a la Acción: Compromiso con la Ciencia y la Salud

La revolución tecnológica en la medicina ya está aquí, y nuestro país tiene la oportunidad de liderar este cambio. Pero para ello, necesitamos decisiones firmes, basadas en evidencia científica y un compromiso inquebrantable con el bienestar de la población mexicana. Es hora de poner la ciencia en el centro de nuestras estrategias de salud, mirando al futuro con determinación y responsabilidad.

POR DR. HÉCTOR ALEJANDRO CABRERA FUENTES

PROFESOR INVESTIGADOR, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.

VISITING RESEARCH PROFESSOR, R&D GROUP, VICE PRESIDENCY FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION, IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY, ARABIA SAUDITA.

X @ALEXCAFU

