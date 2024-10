Díaz Ordaz, Zedillo, Calderón y Mancera

En el primer discurso pronunciado ya como Comandanta Suprema de la Fuerzas Armadas, portando la banda tricolor, Claudia Sheinbaum, el pasado 1 de octubre, le dio sendos llegues a dos expresidentes:

“Piénsenlo, sólo por un momento, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo (Ernesto) Zedillo. No. Eso es autoritarismo, nosotros somos demócratas.”

“En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable Guerra contra el Narco de (Felipe) Calderón que tanto daño le sigue haciendo a México.”

Al otro día, durante la primera mañanera, Rosa Ícela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, en nombre y representación del Estado Mexicano reconoció que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Este sábado 5, en la sede del congreso capitalino, la nueva Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada aseveró:

“No hay que olvidar que, en 2018, la ciudad atravesaba uno de sus peores momentos. En ese tiempo, la corrupción se convirtió en el sello de aquel gobierno y una parte importante del círculo más cercano a ese Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) tiene acusaciones graves de corrupción.”

En menos de una semana se han recordado a 4 ex gobernantes como ejemplo de asesinatos, autoritarismo, irresponsabilidad, y corrupción.

Se recordó la sangría provocada contra los chavos universitarios, la antidemocracia y abuso del sucesor de Colosio, el alboroto absurdo al avispero del narco, y la transa.

Nadie debe esperar noticias espectaculares, Sheinbaum y Brugada no denunciarán a nadie; la historia los juzgará. “No vamos a entrar en eso” respondido la presidenta al ser cuestionada por un colega reportero si tomaría alguna medida ante las acusaciones de presuntos nexos entre los expresidentes Zedillo, Calderón y Peña con el crimen organizado. Y agregó: “Además no nos corresponde, le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial. No, no le corresponde al Ejecutivo.”

En unos días se conocerá la sentencia contra García Luna ¿Cambiará de opinión?

+ El 1 de diciembre tomará posesión Rocío Nahle ¿Nombrará en su discurso inaugural a Fidel Herrera, Javier Duarte, Flavino Ríos o Miguel Ángel Yunes Linares?

+ El 8 de diciembre tomará posesión Eduardo Ramírez ¿Nombrará en su discurso inaugural a Patrocinio González, Julio César Ruiz Ferro o Pablo Salazar Mendiguchía?

+ El 14 de diciembre tomará posesión Alejandro Armenta como gobernador de Puebla. ¿Nombrará en su discurso inaugural a Melquíades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle o Martha Erika Alonso?

+ El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, le entró de lleno al debate de la reforma judicial. Anunció que lanzará la convocatoria de lo que denominó jueces y magistrados por la libertad, que garanticen independencia y autonomía en la impartición de justicia y así evitar que el oficialismo se apropie del Poder Judicial.

