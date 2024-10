Un mes de avances

Este viernes se cumple el primer mes de gobierno de la primera Presidenta con “a” de México y el balance sin duda es muy favorable, con avances en diversos temas, sin los sobresaltos que en ocasiones lleva un relevo presidencial y, sobre todo, marcando el estilo de administración pública y programas de los que seremos testigos en los próximos seis años.

Si bien el tema más comentado y que ha acaparado a la opinión pública es todo lo relacionado con la reforma al Poder Judicial que fue aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, también en ese asunto pudimos ver esta semana un avance cuando el Consejo de la Judicatura Federal determinó que los trabajadores debían levantar el paro de labores.

A pesar de que una minoría ha querido confundir sobre el tema, es una buena noticia que los trabajadores del Poder Judicial regresen a sus labores para que, por una parte, no sigan rezagándose más expedientes y, por el otro, para que no continúe usándose el recurso público para pagar la nómina de quienes no estaban trabajado y deben atender al pueblo.

La reforma al Poder Judicial va, es una realidad y ya se está organizando la primera elección para el año próximo, aunque aún la materia dé mucho de qué hablar.

Afortunadamente el primer mes de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va mucho más allá de eso y ha dado ya, como dirían los comentaristas, diversos pincelazos de lo que será su gobierno y de la forma en que llevará la política interior, la exterior, así como los asuntos prioritarios del país.

Siguiendo con la tradición que estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador de amanecer a primera hora recibiendo informes de los temas más importantes del país, incluyendo la seguridad nacional, nuestra Presidenta ha encabezado con un nuevo estilo las “Mañaneras del Pueblo”, manteniendo un canal de comunicación bidireccional con la gente, marcando la pauta y la agenda además de equilibrar la desinformación que aún algunos desean expandir como única forma de oposición al gobierno.

Sus giras de fin de semana en todo el país, el arranque de nuevos y la continuación de algunos programas de bienestar, la empatía y la cercanía con el pueblo ha hecho que nuestra presidenta esté transitando su primer mes de gobierno muy bien evaluada y consolidando su liderazgo.

La realidad es que la transición que realizó la Presidenta acompañando por todo el país a su antecesor, le ha dado a ella un gran bono a favor para conocer los temas prioritarios a resolver.

Adicionalmente, su visión estadista, su liderazgo ejecutivo, su meticulosidad de científica, el activismo social del que proviene y, su mirada de mujer, nos dan muy buenos augurios de que la construcción del segundo piso de la transformación será muy contundente y lleno de prosperidad compartida para nuestro país.

POR CLARA LUZ FLORES CARRALES

@CLARALUZFLORES

EEZ