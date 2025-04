Poncho Cadena confiesa que ya quiere tener hijos con Litzy, ¡hasta se mudaron juntos!

El romance entre la cantante Litzy y el chef Poncho Cadena sigue capturando la atención de los medios y del público, especialmente después de que la pareja anunciara su compromiso y la planeada boda para octubre de este año. La historia de amor comenzó a gestarse en el set de la pasada temporada de MasterChef Celebrity, donde ambos se conocieron en un ambiente que combinaba competencia culinaria con interacción personal.

La primera vez que Litzy y Poncho Cadena se cruzaron fue en el popular reality y aunque su interacción inicial fue puramente profesional, la química entre ellos no pasó desapercibida, pues según diversas fuentes cercanas a la producción del programa, la relación entre la cantante y el chef comenzó como una amistad, pero rápidamente evolucionó hacia algo más profundo.

Sin embargo, la relación de la cantante y el chef no está exenta de controversias, especialmente por la relación que el chef mantiene con su exesposa, Marcela Morales, madre de sus hijos; en varias entrevistas se reveló que la convivencia entre Poncho y Marcela no es la mejor, debido a las constantes menciones de Marcela hacia Litzy, a quien acusa de tener intenciones interesadas respecto al patrimonio de Poncho.

Ante ello, el chef se ha encargado de defender a su prometida y aclarar que no existe ningún interés de por medio ya que Litzy es una de las estrellas más importantes de la farándula mexicana; de la misma forma, manifestó que no se siente afectado por las opiniones externas y que su prioridad es el bienestar de sus hijos, a quienes la cantante no conoce todavía.

El chef Poncho Cadena admite que le gustaría tener hijos con Litzy

Fue así como en una entrevista reciente para la revista TV Notas, el chef aseguró que sus hijos aún no conocen en persona a su prometida ya que le parece demasiado rápido, pero espera que en un futuro cercano puedan convivir bajo los acuerdos a los que llegó con su exesposa. Por otra parte, Cadena fue cuestionado sobre sus planes a futuro con Litzy y admitió que le gustaría tener hijos con ella.

Con la boda y el restaurante en el horizonte, Litzy y Poncho apuestan por su relación a largo plazo, con la esperanza de que el tiempo les permitirá superar cualquier obstáculo.

Fotografía: Instagram/@litzyoficial

Eso sería cosa que Litzy puede contestar, pero yo, a todo sí. Yo la amo y todo está bien, sentenció con visible emoción.

Aunque la pareja no tiene planes cercanos de embarazarse, el chef reveló que actualmente comparte hogar con Litzy en las tranquilas costas de Baja California Sur en donde tiene uno de sus restaurantes, aunque frecuentemente viajan a la Ciudad de México debido a compromisos laborales. Litzy, por su parte, dejó ver su ilusión por integrarse a la vida familiar del chef y especialmente, mostró gran interés en conocer a los hijos de su prometido.

Me muero de ganas, porque siento que los conozco, por todo lo que me habla de ellos, pero ya llegará el momento. Espero que pronto y que todo fluya. De mi parte solo va a existir cariño y respeto. Deseo conocerlos antes de la boda, porque, si no, va a ser muy raro. Así de: "Mucho gusto, me caso con su papá", declaró la actriz y cantante.

Pero además de los planes matrimoniales y la emoción por formar una nueva familia, la pareja tiene en mente emprender un proyecto que combine su amor y talento: abrir un restaurante juntos. El nuevo concepto gastronómico será un emprendimiento familiar, ya que uno de los hijos de Poncho se unirá al equipo.

Para octubre habrá boda y restaurante. Todo se puede. Me considero muy afortunado por todo lo que ha pasado. Feliz de ser parte de la vida de esta mujer. afirmó el chef Poncho Cadena.

Litzy ha compartido en varias ocasiones su deseo de conocer a los hijos de Poncho antes de la boda.

Fotografía: Instagram/@litzyoficial

Es así como a pesar de las tensiones familiares, Litzy y Poncho siguen adelante con sus planes de boda, confirmando que la ceremonia se celebrará en octubre de este año, aunque no han revelado detalles específicos sobre el lugar ni el estilo de la celebración, por lo que las y los fans de la pareja deberán estar al pendiente de cualquier publicación en redes sociales que de algunas pistas sobre lo que viene.