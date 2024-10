Dodgers vs Yankees: Un clásico en la Serie Mundial

No hay un enfrentamiento más repetido en la Serie Mundial que Dodgers vs. Yankees. Esta será la décimo segunda ocasión. La última vez que se vieron las caras en esta instancia fue hace 43 años, en 1981, cuando la novena californiana se impuso en seis juegos con una actuación impecable del mejor pitcher mexicano, Fernando “Toro” Valenzuela, quien lamentablemente falleció hace dos días.



Estas dos son las organizaciones más importantes en el béisbol; basta con mencionar las finales jugadas, los números retirados, los títulos y las aficiones.

A lo largo de esta rivalidad han quedado momentos grabados para siempre, como el 8 de octubre de 1956, cuando Don Larsen se convirtió en el primer y único pitcher en la historia en lanzar un juego perfecto en la Serie Mundial, o en el Clásico de Otoño de 1977, cuando Reggie Jackson, “Mr. October”, conectó cinco cuadrangulares en seis juegos. También recordamos cuando Fernando Valenzuela, ganador del Cy Young en 1981, ganó el juego 3 de esa misma serie, encaminando la remontada del equipo de Tom Lasorda.



La balanza de esta gran rivalidad está a favor de los “Bombarderos del Bronx”, con ocho victorias y tres derrotas.



Para esta campaña, los máximos candidatos para llegar a la Serie Mundial eran los Dodgers y los Yankees. Ambas franquicias armaron una sólida batería de bateo y afinaron su pitcheo para tenerlo lo más completo posible, tanto en abridores como en el bullpen.



Lograron ser los mejores de su liga y hoy están a vísperas de enfrentarse. “Es lo que la gente quería, lo que todos queríamos”, comentó la estrella de los Dodgers, Mookie Betts, sobre medirse a los Yankees.



Aaron Judge vs. Shohei Ohtani: los dos mejores peloteros de la MLB se ven mano a mano por primera vez. “All Rise” lideró el bateo en la Liga Americana en cuadrangulares, carreras producidas, en OBP y en slugging. “Sho Time” hizo exactamente lo mismo. Mejor choque no podíamos tener. Judge demostró su admiración por el japonés en una rueda de prensa, diciendo: “Ohtani es el mejor jugador del béisbol. Qué embajador para este deporte”.



Judge vs. Ohtani, Juan Soto y Giancarlo Stanton contra Mookie Betts y Teoscar Hernández, Gerrit Cole y Yoshinobu Yamamoto liderando en el montículo. No cabe duda de que esta puede ser la Serie Mundial con más rating en la historia, la Costa Este contra la Costa Oeste.



Para el juego 1, los pitchers abridores serán Gerrit Cole por los Yankees y Jack Flaherty por los Dodgers. Cole tiene una victoria en la presente postemporada, mientras que Flaherty cuenta con un triunfo y dos derrotas.



Los Mulos de Manhattan jugarán su Serie Mundial número 41. Por su parte, los Dodgers disputarán su número 22. Los Yankees son el equipo más ganador en la MLB, con 27 títulos del Clásico de Otoño. Sin embargo, la afición neoyorquina está ávida de volver a reinar, pues la última vez que se coronaron fue en 2009, ante los Phillies. No habían llegado a la instancia máxima de la pelota caliente desde ese año.



¿Será que los Dodgers se coronan por octava ocasión en su haber o la Serie Mundial regresa a donde siempre ha pertenecido, a Yankee Stadium? Es probable que vivamos una de las mejores series en la historia de la MLB. ¡Play Ball!

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

