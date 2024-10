“¿Y el Rocha?”

Desde la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, eran muchas las preguntas que surgían, pero muchas más las dudas sobre el actuar del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Parecía bastante coincidencia que justo el día en que ocurrió todo, el gobernador dijera que estaba en Estados Unidos, siendo un día hábil, sin un motivo laboral aparente para una gira fuera del país. Lo que quedaba muy claro era el conflicto y la enemistad entre los dos ex rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que llevó a Rocha Moya a emprender acciones legales contra familiares del ex Rector y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén.

Meses después y tras la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pareciera que no encubrirán las mentiras del gobernador de Sinaloa, y han publicado que el supuesto asalto y asesinato de Cuén en una gasolinera fue falso, pues se encontraron restos de su sangre en la finca donde según Ismael Zambada se reuniría con Rocha Moya, Cuén Ojeda y los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Además, se descubrió que los restos de sangre encontrados en la camioneta donde supuestamente asesinaron a Cuén, son restos de uno de los escoltas de Ismael Zambada quien está desaparecido.

Muchas cuentas tendrá que dar el gobernador y la ex fiscal de Sinaloa pues tratar de inventar hechos para cubrir a alguien y mentir en un caso tan delicado, no debería quedar impunte ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué estará tapando el gobernador Rocha que envió su celular a Estados Unidos para fingir con el rastreo del GPS que viajó a aquél país, pero al parecer no hay registro en migración de su ingreso al país vecino?

¿Creyó Rocha Moya que nadie se iba a dar cuenta? ¿Creyó Rocha Moya que la opinión pública iba a creer todo lo que él diga? ¿Creyó Rocha Moya que vive en un país impune donde los gobernadores mandan y ordenan lo que sea en sus estados sin ser descubiertos? En redes sociales se hizo viral ante su ausencia la pregunta ¿Y el Roooocha?. Hoy esa pregunta es la más sencilla que podrá responder, porque cada día que pasa surgen más y más que tendrá que aclarar.

Para el nuevo gobierno federal, tranquilizar lo que ocurre en Sinaloa es lo más importante, el gobernador y sus mentiras pasan a segundo plano, pero tal vez para poner orden en el noroeste del país, tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum que tomar una de las decisiones políticas más importantes de su sexenio y con eso mandaría un gran mensaje de combate a la corrupción y de que no tolerará la impunidad en su gobierno, destituyendo al gobernador y obligándolo a que rinda cuentas.

Pareciera insostenible el gobernador en el cargo, lo que tendrán que preguntarse tal vez en unos días o semanas es Y el Rocha, ¿qué hará sin cargo público? ¿Qué hará sin ese equipo de seguridad impresionante con el que circula en Sinaloa? ¿Lo dejarán sin cargo público y sin cargos penales? ¿Aclarará por qué mintió y dijo que había ido a Estados Unidos? Son muchas las preguntas que tendrá que responder y una gran oportunidad la que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer y consolidar su imagen al inicio de su administración y también el Fiscal General de la República tiene una gran oportunidad de posicionar su imagen que ha sido tan cuestionada. Todo dependerá del futuro de Rocha Moya y la aclaración del caso de Héctor Melesio Cuén.

POR: JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ.

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

@ALFREDOCEJAR

