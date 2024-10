Gala Montes es la única responsable de las decisiones de su vida

GALA MONTES NO LE CARGA AGUA EN LA BOCA A NADIE: “NO AMARREN NAVAJAS, NO SOY MARIONETA DE MI HERMANA ‘LA BEBA’, YO DECIDO TODA MI VIDA”

Gala Montes dijo: “No soy títere de mi hermana, ‘La Beba’, ahora resulta que todos dicen que -todo es culpa de “La beba”- cuando yo no soy marioneta de nadie, yo decido todo sobre mi vida, ojala decidiera mi hermana, pero como no le hago caso, por eso me meto en problemas”.

GALA NO LE COME CUENTO A NADIE: “SI HABLO DE MI MAMÁ ES PORQUE ESO DECIDO HACER”

“No amarren navajas entre mi hermana y yo, ‘La Beba’ me ayuda con la ropa y mis redes, pero si yo volteo o no volteo un ojo es mi decisión, y nadie influye en mi mamá, si digo algo de mi mamá es porque así lo decido”, dijo Gala, que les mata el pollo en la mano a cualquiera y no le come cuento a nadie. No es una niña consentida y mimada, tiene ovarios, hace lo que tiene que hacer, que es trabajar y si alguien se mete con ella, ¡cuidado porque es de armas tomar!

Gala escribió y cantó su sencillo: “Tacara” que significa: “Señalar un daño”, himno que les compuso a las mujeres que sufren violencia.

BRIGITTE BARDOT CUMPLIÓ 90 AÑOS Y CUIDA EN SU CASA, EN SAINT TROPEZ, LUGAR QUE ELLA PUSO DE MODA EN EL MUNDO, A MÁS DE 100 ANIMALES ABANDONADOS

Brigitte Bardot, de quien el ex presidente Charles De Gaulle dijo: "Brigitte y Renault son los negocios que más divisas le dan a Francia", cumplió 90 años.

Después de haber tenido 100 amantes célebres, varios maridos y decir la frase célebre: "Una mujer libre es lo opuesto a una mujer fácil", en plena fama, a los 39 años de edad, se retiró de la actuación y se fue a vivir con quien es su marido desde hace 30 años, Bernard d'Ormale, a su casa “La Madrague” en Saint-Tropez, que por ella se convirtió en el lugar más turístico del mundo.

En su casa Brigitte Bardot cuida a más de mil animales abandonados y explica: "Le di mi juventud y mi belleza a los hombres; ahora le doy mi experiencia y lo mejor de mí a los animales".

BRIGITTE BARDOT DEJÓ DE HABLAR CON SOPHIA LOREN HACE 30 AÑOS, PORQUE LA LOREN AMA USAR ABRIGOS DE PIELES DE ANIMALES

Ella inició el movimiento de repudio contra los que mataban animales para hacer pieles y por eso lleva tres décadas sin hablar con Sophia Loren, porque la Loren ama usar pieles.

LOS PARIENTES Y EL SOL ENTRE MÁS LEJOS MEJOR, A PATY CANTÚ SU TÍA ABUELA, MARÍA FELIX QUE TENÍA LAS JOYAS MÁS DIVINAS DE MÉXICO, NO LE DEJÓ NI UN ANILLITO DE BRONCE

Paty Cantú dijo: “Mi abuelo era primo de la “Doña” es decir, somos muy alejados pero al final parientes, María Félix es mi tía abuela”.

Pero ya vimos que los parientes y el sol entre más lejos mejor, porque ni un abanico le dejó a Paty Cantú, todas sus joyas cartier y todos sus cuadros de Frida Kahlo y sus propiedades se las dejó al chofer, ella decía que vivía enojada y con rabia con toda su familia.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ