Tiempo de mujeres y un voto de confianza

LOS OJOS AYER en la investidura de Claudia Sheinbaum estaban puestos en la oposición y en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: había dudas fundadas de que los ánimos se desbordaran.

Pero afortunadamente prevaleció la cordura en una ceremonia solemne en la que las mujeres dominaron en todo momento el histórico momento de cambio de poderes.

Claudia Sheinbaum. (Créditos: El Heraldo de México)

Una comitiva de legisladoras recibió y despidió a Sheinbaum; otra, Ifigenia Martínez, le transmitió la Banda Presidencial, y la nueva Presidenta estuvo flanqueda por tres cadetes del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Naval y del Colegio del Aire.

Ifigenia Martínez. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero los ministros hombres siguen sin entender que son tiempos de mujeres y con su misoginia opacaron a su Presidenta, Norma Piña, que al final tuvo el valor de asistir y tomar su posición estelar en el presídium.

Norma Piña. (Créditos: El Heraldo de México)

Y es que minutos antes, cuando se estaban acomodando en sus respectivos lugares, el ministro Luis María Aguilar rompió con las posiciones que previamente Presidencia les había asignado.

Luis María Aguilar. (Créditos: El Heraldo de México)

Estaba muy claro: las primeras de la fila eran Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, pero Aguilar, y después secundado por Alberto Pérez Dayán, desordenaron todo.

“No. Vamos conforme a nuestras antigüedades”: Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutierrez Ortiz-Mena, Pérez Dayán, Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara… las últimas de la fila: las ministras mujeres.

Martes 1 de octubre, día histórico: Sheinbaum se convirtió en la primera mujer Presidenta de México. Sus dos discursos, en el Congreso y en la Plaza de la Constitución, enigmáticos para los mexicanos.

El primero, plagado de elogios y reiteraciones excesivas de frases célebres de Andrés Manuel López Obrador que muchos ya no quisieran escuchar más, y logros cuestionables en salud, seguridad y economía.

Aún así, tendió la mano al sector empresarial representado por un nutrido grupo de hombres de negocios a quienes enfatizó gobernar manteniendo la separación entre el poder político y el poder económico.

Mujeres empresarias invitadas, Guadalupe Phillips, directora de Grupo ICA, y Maité Ramos, CEO de Alstom México, dos de las principales contratistas del Tren Maya y de los nuevos trenes que vendrán.

Guadalupe Phillips. (Créditos: El Heraldo de México)

Sara Bairstow, directora de Mexico Pacific, empresa que solo en el nuevo sexenio que arrancó ayer invertirá 30 mil millones de dólares en ductos, terminal portuaria y planta de licuefacción, en Sonora.

En términos generales el discurso de Sheinbaum en la ceremonia solemne de su toma de posesión fue muy bien recibido por los hombres del dinero, quienes, de entrada, vieron formas que tuvieron mucho fondo.

Por ejemplo, el saludo de la Presidenta a una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Piña, valiente, que se terminó plantando en el Congreso, con todo y el desaire de un López Obrador.

Respeto a la autonomía del Banco de México, al Estado de Derecho, fomento de energías limpias y promoción de la inversión privada nacional y extranjera, merecieron un voto de confianza de los empresarios.

Del Grupo Monterrey, Armando Garza Sada de Alfa, Rogelio Zambrano de Cemex y el joven José Antonio Fernández Garza-Lagüera, heredero del emporio FEMSA, enemigo público del presidente que se fue.

Otros: Jorge Mendoza Garza de TV Azteca; Olegario Vázquez Aldir de Grupo Ángeles; Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez de Televisa; Angel Mieres de Grupo Andrade; Jaime Azcárraga, de Fórmula.

Apunte también a Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit de Grupo Carso; a José y Alfredo Miguel Bejos, de Mota-Engil y de Grupo CME, respectivamente; a Jack Landsmanas de la Cosmopolitana.

Asimismo, Alejandro Soberón de CIE; Roberto Alcántara de VivaAerobus; Eduardo Tricio de Lala; Miguel Rincón de Bio Pappel; Daniel Chávez de Vidanta; Andrés Conesa de Aeroméxico.

Igualmente Alejandro Baillères de Palacio de Hierro; Antonio del Valle Perochena de Kaluz; Bernardo Lijtszain de Traxion; Humberto Armenta de Recsa; Manuel Muñozcano de Indi, y destacadamente Federico Arreola.

La banca estuvo representada por los directores del HSBC, Jorge Arce; del BBVA, Eduardo Osuna; de Banorte, Carlos Hank González; de BanCoppel, Julio Carranza, y de Mifel, Daniel Becker.

Humberto Armenta de Recsa. (Créditos: El Heraldo de México)

El segundo discurso de la Presidenta, el de los 100 compromisos, representa un gran desafío por el número de proyectos que enumeró y que no se sabe a bien cómo se financiarán en un entorno de astringencia.

Quizás por ahí llegue la anhelada intervención del sector privado a través de asociaciones con el Estado, sin duda música para los oídos de un empresariado que ayer le dio a Sheinbaum un voto de confianza.

Enrique Graue. (Créditos: El Heraldo de México)

PUES CON LA sorpresa de que la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, envió una auditoría especial forense a la UNAM ante la sospecha de un mal ejercicio en los recursos públicos en las administraciones del ex rector, Enrique Graue, y del actual rector, Leonardo Lomelí. El monto a ser auditado es superior a los ocho mil millones de pesos. Esto no significa que en la máxima casa de estudios del país se hayan cometido irregularidades, pero hay indicios que habrán de ser investigados. En peor momento no podría venir este proceso de revisión, pues coincide con que llega a la Presidencia la primera académica de la UNAM, Claudia Sheinbaum, y a semanas de que se apruebe su presupuesto para el 2025. Habrá que ver qué se “destapa”.

JORGE NUÑO LARA se incorporará al equipo de Claudia Sheinbaum. Tendrá a su cargo una nueva unidad de planeación encargada de ordenar y desarrollar proyectos de infraestructura. El hasta el lunes pasado secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) arrancó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. En su nueva encomienda Nuño dependerá de la Presidencia. Su labor inmediata será trabajar en 347 proyectos carreteros que implican una inversión de 667 mil millones de pesos. Algunos proyectos de modernización, otros de construcción y unos más habilitación de ejes y corredores de comunicación a desarrollarse entre 2025 y 2030, pero con una visión hacia el año 2050.

Jorge Nuño.

(Créditos: El Heraldo de México)

POR CIERTO QUE Jesús Esteva ya integró a su equipo de colaboradores en la SICT. Juan Carlos Fuentes ya es el subsecretario de Infraestructura, Tania Carro la subsecretaria de Transporte, Adriana Cardona directora de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y Adrián Lajous titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. No se descarta que estas dos últimas se terminen fusionando como parte de la estrategia de Claudia Sheinbaum de compactar áreas para robustecerlas y ahorrar recursos, máxime por tratarse de los ferrocarriles de pasajeros, el principal proyecto de infraestructura y de movilidad del nuevo gobierno que está iniciando y que será todo un desafío porque ni el Canadian Pacific Kansas City que lleva Oscar del Cueto ni Ferromex de Germán Larrea, le van a entrar.

Tania Carro. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

