¿Hay justicia ahora?

Más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidieron ayer mantener la suspensión de actividades que llevan desde el pasado 19 de agosto, en protesta por la reforma judicial. El anuncio lo hicieron ayer frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, instancia que allanó el paso de la reforma, al resolver que no atenderían las medidas cautelares dictadas por jueces de distrito que le ordenaban no acatar por el momento las acciones correspondientes a la reforma y al ceder entregar la información que requería el poder legislativo para iniciar con la elección de jueces y magistrados.

Fue una sorpresa desagradable para los trabajadores en paro. Patricia Aguayo, su vocera, me dijo que, en una mesa de diálogo con los integrantes del Consejo de la Judicatura, habían acordado respetar las suspensiones, pero los altos mandos no cumplieron. Los empleados contaban con que los consejeros de carrera judicial iban a sostener su postura, pero “una persona no se puso del lado correcto de la historia, mostró completa deslealtad a la institución y cedió a la mayoría del oficialismo”.

Esa persona es Sergio Javier Molina, quien, junto a Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés y Celia Maya votaron a favor de ignorar las medidas, mientras que Norma Piña, José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López votaron en contra. Una dolorosa derrota para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo otra semana de claroscuros.

Sergio Javier Molina Martínez es esposo de Illiana Camarillo González, Secretaria de Estudio y Cuenta bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel. Ya había apoyado en septiembre el fin del paro. De nada sirvieron los 105 amparos contra la Reforma. “Nunca olvidaremos la traición del consejero Sergio Javier Molina Martínez. No nos representa y es una vergüenza para el Poder Judicial de la Federación”, sentenciaron trabajadores en sus redes sociales..

¿Qué va a pasar con la administración de justicia de aquí a que ocurra la elección de jueces, magistrados y ministros y estos tomen posesión de sus cargos? Si ni el legislativo ni el judicial hacen caso de suspensiones ¿qué persona acatará resoluciones?

A la hora que usted lea esta columna, estará en marcha un proceso inédito del cual hay más dudas que certezas. Este sábado 12 de octubre a las 9 de la mañana, el Senado realizará una tómbola para determinar qué plazas de magistrados de Circuito y jueces de Distrito serán sometidas a votación directa en junio de 2025. Ocurrirá sin a presencia de senadores panistas y teniendo como testigos a los consejeros del INE. Una sesión maratónica donde se verán los primeros actos de los cambios aprobados el 11 de septiembre. Paralelamente se seguirán discutiendo y aprobando las leyes secundarias, que enmendarán errores de una legislación hecha sobre las rodillas.

Termina una semana donde el Poder Judicial se dividió y abrió el camino para un conflicto que parece interminable, pero donde un bando luce más debilitado.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP