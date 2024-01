Empezar sin desistir

Estamos a unos días de haber iniciado el mes de enero, de este aún nuevo 2024, y seguramente muchos de nosotros, que empezamos el año con nuevos propósitos y con el compromiso de que “este año sí empezaremos a correr o a ir al gimnasio en serio”, mantenemos ese ánimo, pero también habrá algunos que habrán comenzado a flaquear, y entre el frío del invierno, la falta de costumbre y el ritmo agitado de vida, es muy probable que en un par de semanas más, estén a punto de tirar la toalla y de rendirse. “Creo que voy a posponer un poco esto del ejercicio y ya lo retomaré el 1 de febrero”, debe estar pensando más de uno.

Pero ¿sabes qué? ¡No desistas! Sí ya lograste empezar el año con una rutina de acondicionamiento y ejercicio, no bajes la guardia, y pon toda tu fuerza de voluntad para continuar. Las primeras semanas son siempre las más difíciles porque tu cuerpo, que no está acostumbrado a ejercitarse, resiente el cansancio y los dolores musculares del trabajo físico, pero si te empeñas y sacas fuerza, muy pronto, cuando pases del primer mes, verás como todo se vuelve un poco más fácil, te cansas menos, te duele menos y si persistes en unas semanas más, comenzarás a notar los cambios en tu cuerpo y en tu mente y, cuando eso suceda no querrás detenerte.

Recuerda que se necesitan al menos tres meses para que el ejercicio se convierta en un hábito, así que después de este mes solo te faltarán 8 semanas. Aunque yo necesité de un poco más de tiempo: me pasó como sucede con los noviazgos, que cuando superas la barrera de los tres años de relación, tienes claro qué es el amor de tu vida.

Lo cierto es que los inicios en este deporte no son siempre fáciles y más aún durante el mes de enero, cuando la principal excusa es el frío, después, a la flojera se le agregan todas las cosas que tenemos que hacer en casa o el trabajo. Cuando eres novato encontrar una razón de peso para entrenar es complicado. Pasa que nos vamos a dormir con el pensamiento: "Mañana sí voy a correr”. Sin embargo, al día siguiente inventamos mil pretextos para no hacerlo, pero te aseguro que si persistes, llegará el día en que sin pensarlo te levantarás y saldrás a correr sin importar el clima, la hora o el día.

Cuánta razón tuvo el atleta español Chema Martínez cuando tituló su libro “No pienses, corre”, y es que el corredor se refiere al hecho de no dudar, “de afrontar los retos y de no venirse abajo ante momentos de debilidad”. De ahora en adelante, si tu propósito es correr, planifica la semana, anota qué días vas a entrenar y a qué hora y si pudieras asesorarte con un entrenador, mucho mejor. Se trata de hacer del ejercicio una prioridad.

Se ha dicho que correr te devuelve todo lo que le das, pero hay que ser pacientes, el cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. En el atletismo, como en cualquier otro deporte, los resultados no se ven en las primeras semanas, pero el sentirte bien física y mentalmente es algo que te beneficiará desde el inicio. Y cuando la motivación falte, piensa siempre en por qué corres y en lo afortunado que eres en poder hacerlo.

POR ROSSANA AYALA

EEZ