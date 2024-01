Cambio de estafeta en la OMA

El primer día de enero se dio el cambio de dirección en la Organización Mundial de Aduanas, cuando el Dr. Kunio Mikuriya, de origen japonés fue relevado como Secretario General por el estadounidense Ian Saunders, después de 22 años de servicio: 7 como Secretario General Adjunto y 15 años como Secretario General.

El 14 de diciembre se llevó a cabo un evento de despedida para el personal de la Secretaría de la OMA y los Agregados de Aduanas con sede las embajadas en Bruselas para hacer un homenaje al mandato y a los logros del Dr. Mikuriya. A la celebración asistieron más de 200 participantes que expresaron su agradecimiento por el liderazgo del Dr. Mikuriya y reflexionaron sobre su impacto dentro de la comunidad de la OMA.

Por su parte, el Dr. Mikuriya destacó el espíritu colaborativo y el respeto profesional que define a la Organización, dando paso a un breve resumen de sus logros y experiencia dirigiendo el destino de las aduanas del mundo:

1. Desde la primera vez que estuve en la OMA me impresionó el enfoque concreto y práctico para abordar las cuestiones que presencié aquí. Me llamó la atención la gente que trabajaba en esta Organización, me conmovió su dedicación, su profesionalismo, su sentido de camaradería y su sincero deseo de hacer del mundo un lugar mejor.

2. Una de las grandes fortalezas de la OMA es que, en esta Organización, el personal de la Secretaría y los Miembros comparten el mismo idioma, el mismo espíritu familiar y la misma misión. Estos principios comunes han sentado las bases de nuestros esfuerzos conjuntos para responder a los numerosos desafíos que presenta un panorama comercial en constante cambio.

3. Otra fortaleza de la OMA es la gran variedad de áreas en las que realizamos un trabajo vital, debido al papel de la Aduana como agencia de implementación de todas las políticas relacionadas con el comercio en las fronteras.

4. Las Aduanas trabajan periódicamente con el sector empresarial para facilitar el comercio legítimo, luchar contra el crimen organizado y proteger a los ciudadanos del comercio ilícito y el fraude.

5. El alcance del trabajo continúa ampliándose a través de campos emergentes o en expansión como las cadenas de suministro verdes, el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y el intercambio transfronterizo de datos.

6. La inclusión y la diversidad se han convertido en cuestiones clave para abordar las necesidades de los países miembros, como lo refleja la composición de la Secretaría. Cuando llegué a ser Secretario General, la Secretaría estaba compuesta por 38 nacionalidades y hoy tenemos hombres y mujeres de 80 nacionalidades.

7. Durante mi estancia en la OMA, he visitado a 168 Miembros de 185, como parte de mis conferencias globales, reuniones regionales y misiones bilaterales.

8. Siempre fue un placer hablar con los funcionarios de Aduanas sobre el terreno, y cada vez que me reunía con líderes políticos, siempre era un orgullo poder defender y argumentar ante ellos la importancia de la Aduana.

9. Cada visita no sólo me permitió cumplir con mis deberes profesionales, sino que también me brindó la oportunidad de descubrir la orgullosa historia y la rica cultura de cada país.

10. Me gustaría agradecer una vez más al personal y a los expertos de la Secretaría que brindaron apoyo para el desarrollo de capacidades a los Miembros durante sus misiones, ayudaron a identificar las necesidades de nuestros Miembros y dieron seguimiento a nuestros Miembros mediante el desarrollo de orientación, mejores prácticas y materiales de capacitación.

11. Me ha conmovido la confianza que los Miembros han depositado en la Secretaría y su entusiasmo por participar activamente en las actividades de la OMA, lo que han podido hacer gracias a sus representantes en Bruselas.

12. Para aumentar la visibilidad de la Aduana y la OMA, la comunicación es fundamental. Para ello, hemos formulado varios lemas como "Las fronteras dividen, la Aduana conecta" y "Fronteras INTELIGENTES".

13. Aunque este no es un lema oficial de la OMA, hay un dicho que siempre me ha gustado: "Una vez en la familia de la Aduana, siempre un miembro de la familia de la Aduana". Cuando termine mi mandato, espero que este dicho también se aplique a mí.

14. Ha sido realmente un privilegio servir a la comunidad de Aduanas y esto no hubiera sido posible sin ustedes.

Así se cierra un ciclo en la OMA y comienza el periodo de Ian Saunders bajo el lema de “Impulsar a las aduanas hacia un futuro seguro, próspero e inclusivo”. Recordemos que Saunders es un líder probado con más de 20 años de experiencia en aduanas y 30 años de experiencia en relaciones internacionales. Miembro del Servicio Ejecutivo Senior del Gobierno de los Estados Unidos desde 2008. Destaca su estilo colaborativo, su capacidad de comunicación, su enfoque en la ejecución, y su experiencia en la formulación de políticas que han avanzado en la facilitación y seguridad del comercio en todo el mundo.

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA AMBROSI

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@IGNAQUIZ

PAL