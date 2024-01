Xóchitl debate

1. La candidata del frente guango de derecha a la Presidencia de la República ha venido sosteniendo en últimas fechas que busca debatir con Claudia Sheinbaum Pardo. Francamente no le creo. Lo que pretende es crear la impresión de que se rehúye el debate, en un intento desesperado por mejorar sus lamentables números en las encuestas.

2. Ahora sostiene, junto con un par de conductores serviles a la derecha, que el INE autoriza la realización de debates en este periodo denominado de intercampañas. Es absurdo, en la precampaña misma no podías llamar a votar ni hacer propuestas, ¿qué sentido tendría hacer un debate lleno de limitaciones mayores a las de la precampaña? Reitero, lo que la señora Gálvez busca es generar la impresión de que nuestra candidata no quiere el debate.

3. Xóchitl es astuta y arribista, en la misma medida que es profundamente ignorante. Sus dos últimas expresiones la vuelven a evidenciar en su monumental desconocimiento: “los países noruegos”, expresó en una reciente declaración y, “la privatización del sector privado”, que supuestamente había realizado nuestro gobierno.

4. Gálvez no tiene la capacidad para sostener un debate serio y consistente, del cual salga bien librada frente a Claudia Sheinbaum Pardo. Cuando se realicen los tres debates organizados por el INE, la candidata derechista se hundirá aún más en las preferencias electorales.

5. El propio Álvarez Máynez obtendrá ventaja en los debates a costillas de la ignorancia de Xóchitl. Así es que el reto a debatir que lanza la candidata del frente guango de derecha, es una más de sus patrañas y artimañas.

6. La señora se encuentra envuelta en un nuevo escándalo de corrupción: no incluyó en su declaración patrimonial una empresa que le ha rendido ingresos por 400 millones de pesos en los últimos años. Esto se suma a los negocios al cobijo del poder por 1600 millones de pesos y la casa que habita, que le fue dada con un descuento del 60% gracias a que ella -siendo delegada en la demarcación Miguel Hidalgo, donde se construyó el fraccionamiento-, autorizó un complejo habitacional que no cumplía con los requisitos para su realización. Por si esto no fuera suficiente para mostrar su corrupción, ha trascendido que dicha casa tiene un valor mucho mayor al que se le reconoce. Dicho de otra manera, la casa le fue prácticamente obsequiada.

7. Tiene el mismo comportamiento que los dirigentes paniaguados de la capital del país que lideran el cártel inmobiliario. Fue beneficiaria del escandaloso acuerdo de reparto del poder como si de botín se tratara, y beneficiada con la candidatura presidencial.

8. Va acompañada de verdaderos hampones como candidatos y candidatas de representación proporcional a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

9. Los líderes de los tres partidos que la apoyan son indefendibles. A esa alianza le da vergüenza asumir que la conforman y postulan el PRI y el PAN; se denominan “Fuerza y Corazón por México”. Además de vergonzantes son ridículos.

10. Los proyectos que se enfrentan no pueden ser más diferentes: la corrupción, el remate del patrimonio nacional, la represión, el engaño, el empobrecimiento del pueblo y los negocios al cobijo del poder que Xóchitl representa; frente a la continuidad de la 4T que es un proceso liberador y democratizador de nuestro pueblo y de nuestra patria.

11. Así que bienvenido sea el debate, en su tiempo y su momento. Xóchitl perderá más terreno aún después de los debates organizados por el órgano electoral. Al tiempo.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DE PT

@FERNANDEZNORONA

MAAZ