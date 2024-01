¿Genocidio en Gaza? (I)

La CIJ consideró la semana pasada la acusación de Sudáfrica a Israel de cometer actos con intención genocida y la petición de dictar medidas provisionales para suspender las acciones militares de Israel en Gaza, así como la respuesta de dicho país.

Sudáfrica basó su solicitud en el artículo IX de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 —suscrita por Israel y Sudáfrica— que obliga a las Partes a someter sus controversias relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la Convención, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a petición de una de ellas, en este caso, Sudáfrica. Israel —que no reconoce la jurisdicción de la CIJ— es parte de la Convención negociada tras el Holocausto y, por lo tanto, compareció ante la CIJ.

Sudáfrica expuso brillantemente sus alegatos. Sus representantes hilaron, de manera coherente, con calma, sin recurrir a imágenes violentas, pero con una narrativa legal casi impecable, las razones para considerar por un lado, que Israel está cometiendo actos con intención genocida en contra de la población palestina en Gaza y, por otro, la solicitud a la CIJ de ordenar nueve medidas provisionales cuyo fin es:

1)“Suspender las operaciones militares de Israel en Gaza” y otras 8 medidas más, en tanto decide los méritos de la acusación de Sudáfrica. (webtv.un.org).

Destacó algunos de los argumentos sudafricanos más relevantes:

•El ministro de Justicia de Sudáfrica condenó a Hamas y su ataque del 7 de octubre contra los israelíes.

•Las acciones de Israel son de carácter genocida porque “tienen la intención de destruir una parte sustancial del grupo étnico, racial y nacional palestino”. SA citó la muerte de más de 23,000 palestinos, entre ellos familias enteras, mujeres y niños, así como graves lesiones y el sometimiento de la población violando el art. II de la Convención. (www.ohchr.org). Refirió el uso de bombas con enorme capacidad de destrucción.

•Reconoció la dificultad de probar la “intención genocida”. Sin embargo, citó declaraciones de Netanyahu, el ministro de Defensa y la acción de las FFAA israelíes para mostrar su objetivo de erradicar a los palestinos.

•La solicitud de medidas provisionales se hizo en tanto la CIJ decide sobre el fondo de la acusación, con base en antecedentes: Bosnia vs Serbia, Gambia vs Myanmar, y Ucrania vs Rusia.

•Sudáfrica puso en duda el principio de legítima defensa de Israel vs Hamas, por considerar que Israel es una potencia ocupante y que controla los accesos terrestres, aéreos y marítimos a Gaza. (Me parece el argumento más rebatible). También insistió en que no hay “espacios seguros” en Gaza y que Israel no ha permitido la ayuda humanitaria necesaria.

•Subrayó el apoyo de otros países a su posición y emplazó a la Corte a dictar las medidas provisionales para honrar el derecho internacional.

La semana próxima analizaré la lógica respuesta de Israel.

POR MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA EMINENTE

@MARTHA_BARCENA

PAL