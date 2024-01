¡Venga, Julio! y homenaje a mi papá

El camino para la recuperación de Julio César Chávez Carrasco ha iniciado, este será largo y doloroso, pero estoy seguro que será el definitivo para volver a tener a ese joven bien, sano y con larga vida por delante.

Julito ha sido ingresado en una clínica de rehabilitación, con la expectativa de que esté ahí por varios meses, para poder matar los demonios de su adicción.

Es importante entender que su adicción no es a las drogas recreativas, sino a las pastillas, que tuvo que tomar por un tiempo para atender un tema médico, y que le causaron una terrible adicción.

Nuestro gran campeón, Julio César Chávez, tiene el respaldo y el cariño de todo México y el mundo del boxeo durante este proceso, en el que su primogénito estará enfrentando su más dura pelea.

2024 inició con todo

Dio inicio la actividad mundialista en el Consejo Mundial de Boxeo, con tremendas peleas en Canadá, Alemania y Dinamarca.

Arthur Beterbiev defendió su corona unificada WBC-WBO-IBF, de peso semicompleto, ante el británico, retador oficial WBC, Callum Smith, en una trepidante pelea que tras rounds de intensa actividad, el campeón terminó demoliendo a su rival con un salvaje ataque, derribándolo en dos ocasiones, lo que llevó a su esquina, a detener la pelea.

En Alemania, Tina Ruppchert se coronó campeona mundial de peso átomo, al vencer por decisión unánime a Fabiana Bytiqi, en una gran pelea. Fue tan emotiva y competitiva, que ahí mismo, al término del combate, cuando ambas peleadoras acordaron la revancha de inmediato.

En Dinamarca, la nigeriana Elizabeth Oshoba conquistó el campeonato plata de peso pluma.

El resto de enero tendrá combates mundialistas en Japón, en el peso minimosca, Kenshiro Teraji defenderá ante el venezolano Carlos Cañizales, y el 27, en Phoenix, Arizona, el flamante campeón plata WBC peso supermedio enfrentará al bien conocido, el británico John Ryder, pues se fue a los puntos contra el gran monarca mexicano Saúl Canelo Álvarez, en la majestuosa función que se llevó a cabo, el pasado 5 de mayo de 2023, en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco.

Por otro lado, el tijuanense Jaime Munguía se encuentra en gran forma actualmente, y promete dar un gran espectáculo.

El décimo aniversario

El día de mañana celebraremos la misa, por el décimo aniversario luctuoso de mi querido papá.

Es increíble ver que ya pasaron 10 años, pero también es tan gratificante vivir el día a día, el cariño con el que él es recordado en muchas partes del mundo.

Ser hijo de José Sulaimán es mi tarjeta de presentación, soy recibido con una sonrisa y con palabras emotivas, y siempre aparecen las anécdotas y recuerdos de don José.

He sentido muy presente a mi papá en estos días; así me pasa en el mes de enero, pero por alguna razón, ahora ha sido mucho más intensa su presencia.

He soñado esta semana pasada, que estábamos en una gran convivencia, con una claridad impresionante; él estaba vivo, y era el presidente WBC, estábamos en un evento, y a mí nadie me pelaba, todos con él y hasta le hacía una llamada a su celular, increíblemente marqué claramente su número 4001818, que no había siquiera pensado en él, en más de 10 años.

Seguramente está muy al pendiente de nosotros, y de su familia del Consejo Mundial de Boxeo y de todos los peleadores, que siempre consideró sus hijos.

Me causa gran alegría saber que vendrán personas del extranjero para estar en la misa que se realizará en la Antigua Basílica de Guadalupe, en la CDMX.

El campeón continental, Frank Sánchez, de Los Ángeles; Jill Diamond, de N.Y., Ahmet Oener, de Turquía; Aleks Pedrag, de Serbia; Chico López, de Puerto Rico; Rey Danseco, de Filipinas, comisionados y amigos de provincia, todos ellos que siempre están con nosotros dándonos cariño y amistad.

¿SABÍAS QUE...?

El obispo Aby Yuñez, conocido de cariño, como El padre George estará oficiando la misa en la Basílica, así como lo ha hecho por muchos años con una ceremonia hermosa y llena de sentimiento.

Anécdota de hoy

Todas las vacaciones familiares de diciembre fueron en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para visitar al abuelo Elías, y al tío Toño Esper, quien se casó con la única hermana de mi papá, mi querida tía Nelly.

La fiesta de año nuevo en el Hotel Valles, de ahí, la fiesta a la fábrica de Ron Potosí, y ya en la mañana, a darle al gran tamal huasteco llamado zacahuil.

Todos sentados en el comedor, y de repente, el sonido de las pantuflas arrastrando por el pasillo en camino a reunirse con hijos, nietos y de todos...

“¡Papacito, véngase! Lo estamos esperando”. Gritaba mi papá…

“Majitos (mijito) póngase un suéter, que se va a resfriar”, contestó don Elías.

Mientras todos veíamos con sorpresa y carcajadas, cómo don José, a los 60 años, obedecía a su papá.

