A Citlalli le gusta hacer, pero no que le hagan; Salinas Pliego se ríe del INE

Se dice en pasillos del PRI que se encuentra todo listo para que en los próximos días se lleven a cabo los trabajos de su reunión plenaria en Monterrey, Nuevo León. Ahí será nombrada Marcela Guerra como próxima presidenta de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aunque algunos pensaron que el cargo recaería en Carolina Viggiano o inclusive Alejandro Moreno, una muy mala broma para ser real, ya que ¿cómo alguien puede suponer que va a ser presidente de la Cámara de Diputados, cuando su nombre está bajo investigación en la Comisión Instructora por presunto enriquecimiento ilícito y actos de corrupción? Por otro lado, nos aseguran que muchas horas se tuvieron que invertir para convencer a Jesús Zambrano a fin de que siga el PRD en el opositor Frente Amplio por México. Y es que después de que Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles quedaron fuera de pasar a la siguiente fase y estar en condiciones de alcanzar la preciada candidatura a la Presidencia de la República, el jefe de lo que queda del Sol Azteca se molestó mucho, principalmente por haber hecho el ridículo ya que unos días antes de los nombramientos subió un mensaje a las redes sociales diciendo que Mancera había rebasado las requeridas 150 mil firmas, con el resultado que ya conocemos. Alejandro Moreno y Marko Cortés tuvieron una una amplia conversación para que el partido del sol azteca no rompiera la relación con el Frente Amplio por México que, también hay que decirlo, si no es en este grupo muy probablemente perdería su registro. O sea que más bien se trata de un matrimonio por conveniencia.

En repetidas ocasiones se regocijaba al llamar “enano”, “borracho” y “PEN-DE-JO” en mensajes de Twitter al entonces Presidente Felipe Calderón; “Gaviota, gaviota, tu esposo es un IDIOTA”, le escribió por la misma vía el

19 de mayo de 2012 a Angélica Rivera, la entonces esposa del Presidente Peña Nieto; “HIJOS DE PUTA no tienen llenadera, escribió también en twitter el 22 de abril de 2013 a #Nestlé; sin embargo, hoy la senadora Citlalli Hernández dice por la red social X que “el debate es de ideas y no de adjetivos que atenten contra la dignidad de las personas”. Lo anterior, como parte del debate surgido por la advertencia del INE al empresario Ricardo Salinas Pliego de frenar sus mensajes de odio político contra la legisladora, lo que fue tomado sin preocupación por el magnate de la televisión quien no parece temer a un organismo que no tiene atribuciones legales contra particulares. Lejos de ello, Salinas Pliego publicó: “O sea que los corruptos del @INEMéxico (como les dice el Presidente) nos van a decir a los Mexicanos que hacer en nuestras cuentas de redes sociales están muuuuy pendejos”…Habrá que ver como le hace la Comisión de Quejas del INE para obligar a un particular a cumplir sus órdenes de frenar sus expresiones, mensajes o cualquier señalamiento contra la senadora y borrar en un plazo de 24 horas 70 publicaciones de su cuenta de X. Lo que sí queda claro es que en Morena les gusta hacer, pero no que les hagan.

Nada nuevo en la reunión de Movimiento Ciudadano para analizar su estrategia por la Presidencia: salieron con que se abrió un “espacio de reflexión permanente” en el que no hubo definiciones sino 3 posturas para nada coincidentes. Sin la mínima prisa, los naranjas están a la espera de las elecciones internas de los bloques PRI-PAN-PRD y Morena-PT y sus rémoras, para ver que pescan entre aquellos que no alcancen candidaturas. Mientras tanto, para La Grande, Dante Delgado, el gober de Jalisco Enrique Alfaro y los chavales de Nuevo León, Samuel García y Colosio Riojas siguen sin ceder un ápice. El asunto no es menor si consideramos que su apoyo podría inclinar la balanza rumbo a Palacio Nacional en 2024 o buscar los votos necesarios para alcanzar lo que se pueda en ese cuerno de la abundancia que son los Ikea de puestos entre 9 gobiernos estatales en juego, alcaldías, 31 congresos estatales y ni que decir, 500 diputados federales y 128 senadores.

Todavía no asumía como presidente de la República, pero en aquel octubre de 2018, mediante una consulta patito, Andrés Manuel López Obrador ya había comprometido 4 mil 200 millones de dólares de los mexicanos para tirarlos a la basura. Resulta que el 80% de la tarifa que cobra el gobierno federal por uso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (TUA), que actualmente está en 28 dólares por cada vuelo nacional y 53 dólares por cada vuelo internacional, están siendo utilizados para pagar los bonos de los acreedores por la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, que para estas fechas ya estaría operando al 100% como una de las terminales aéreas más importantes del mundo. Seguramente esta descapitalización explica la situación en que el vetusto y ruinoso aeropuerto capitalino recibe y despide a millones de pasajeros nacionales e internacionales desde hace años. Ojo, el vicealmirante Carlos Velázquez, director del AICM, lo está advirtiendo: Este es un aeropuerto sobresaturado y YA ESTÁ TOCANDO LOS LÍMITES DE LA INSEGURIDAD.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

