El caballo negro

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ completó ayer en Campeche los 32 estados y las primeras cien asambleas. Le queda exactamente un mes de campaña para darle la vuelta, otra vez, a todas las entidades del país.

Sin lugar a dudas, de las tres corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex secretario de Gobernación es el aspirante que más ha crecido en estos primeros 40 días. También es cierto que es totalmente entendible, porque era el menos conocido frente a las personas de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y del ex canciller, Marcelo Ebrard.

El crecimiento de Adán ha sido sostenido, pero necesita acelerar el paso para alcanzar a la puntera Sheinbaum, sobre todo con estrategias más eficaces tanto en medios como en redes sociales.

El sector empresarial está cada vez más interesado en encontrarse con él y los que ya se reunieron salen con la impresión de que se trata de un político con el que se puede dialogar y resolver temas.

Dicho por él mismo, Adán conoció a su paso por la vieja casona de Bucareli las preocupaciones y necesidades de la iniciativa privada y operó eficientemente con base en la apertura de diálogo.

Adán Augusto arrancó el 19 de junio su precampaña, con un 42% de conocimiento y 12% de preferencia electoral, y concluye su primera etapa con un 67% de conocimiento y un 22% de intención de voto.

También trae respaldo de algunos gobernadores, como Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Julio Menchaca, de Hidalgo; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí. Asimismo, Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Salomón Céspedes, de Puebla; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Rubén Rocha, de Sinaloa.

Gobernadores de oposición que estén con el notario, apunte a Mauricio Kuri, de Querétaro; Miguel Riquelme, de Coahuila; Mauricio Vila, de Yucatán, y Esteban Villegas, de Durango.

VULCAN MATERIALS ESPERABA que el gobierno de la 4T hiciera el ofrecimiento para adquirir las instalaciones de Calica, su terminal marítima de Punta Venado y las 2 mil hectáreas en las que quiere levantar un desarrollo ecoturístico en Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero los estadounidenses se fueron para atrás, ayer, cuando escucharon a Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera lanzarles la oferta de 350 millones de dólares. “No es una propuesta indecorosa, abusiva, es buscar ya un acuerdo”, afirmó. Al cierre de esta columna, la empresa de Thomas Hill no había recibido propuesta formal de parte del embajador Esteban Moctezuma, quien ha sido el interlocutor oficial desde el inicio de este pleito. Hasta en tanto no se tenga el detalle no podrá fijar posición. Lo que sí es indiscutible es que el planteamiento es totalmente desproporcionado para Vulcan. La compañía demandó al Estado mexicano por mil 900 millones de dólares y le quieren compensar con 350 millones. Los dichos del Presidente en nada cambian el proceso de arbitraje que avanza en Washington.

EL PRÓXIMO 15 de septiembre el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregará la estafeta a Delfina Gómez como nueva gobernadora del Estado de México. Y como es obvio, ya se empiezan a hacer quinielas de quiénes podrían acompañarla en su gabinete. Apunte a Francisco Vázquez como posible secretario de Finanzas. Se trata de un texcocano que ha sido dos veces diputado local. Al zacatecano Rafael Flores, ex Jefe de la Oficina de la maestra en la SEP, que podría repetir ahora como Jefe de la Oficina de la nueva gobernadora. A José Couttolenc, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, que suena para la Secretaría del Medio Ambiente. Al doctor Armando Barriguete, ex secretario de la Comisión Mexicana de Cooperación con la Unesco, se le maneja para la Secretaría de Salud. Y por supuesto Horacio Duarte, el ex jefe de la campaña de Delfina, como secretario de Gobierno.

EN EL FRENTE Amplio por México no hayan cómo darle credibilidad al proceso de recolección de firmas, ya que, salvo Xóchitl Gálvez, los demás aspirantes tuvieron que echar mano de la estructura o acarreo de los partidos políticos, tal y como lo había advertido la senadora Lilly Téllez. Pues bien, ahora viene otro culebrón porque es la hora en la que no se deciden sobre la encuestadora que realizará la consulta ciudadana el próximo 3 de septiembre, la cual debe tener mínimo 10 años no vendiéndose al mejor postor. Las que de entrada no son para nada bien vistas por el PRI, PAN, PRD y Claudio X. González Guajardo y demás colectivos ciudadanos, son Enkoll, de Heidi Osuna; Massive Caller, de José Carlos Campos; Parametría, de Francisco Abundis, y Buendía & Márquez de Jorge Buendía, amén de otras más que presumieron su “tino” en las pasadas elecciones precisamente del Estado de México.

A CASI DIEZ días de la fecha límite, Xóchitl Gálvez ya está a menos de 4 mil firmas para llegar a las 200 mil de apoyo, 50 mil más de las requeridas por el comité organizador del Frente Amplio por México, primer filtro para participar en el foro-debate entre los aspirantes el 10 de agosto entrante. Se empieza a ver que de 12 suspirantes registrados, avanzarán a la segunda etapa cuatro: Xóchitl, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Sin embargo hay preocupación en los equipos de los principales aspirantes. Primero, por la ventaja que ha logrado la senadora hidalguense en las encuestas y, segundo, por ser la primera en anunciar que rebasó ya el número de firmas requeridas, mientras el resto no pueden presumir ni el mínimo de 150 mil, por lo que sus respectivos partidos operan el rescate, particularmente los priistas que comanda Alejandro Moreno y los perredistas que capitanea Jesús Zambrano.

TODO EL MUNDO está hablando del nearshoring y de los efectos positivos para la economía del país, pero salvo Nuevo León y Coahuila, que gobiernan respectivamente Samuel García y Miguel Riquelme, pocos estados están haciendo algo relevante para capitalizar esta coyuntura histórica. Le referíamos hace unos días que Durango, comandando por Esteban Villegas, es de los rezagados. Sin embargo, un grupo privado está por capitalizar una inversión de más de 43 millones de dólares para modernizar su infraestructura industrial. Se trata de DuranPark, que alista el desarrollo de un parque de más de 200 hectáreas donde podrían instalarse ocho empresas. En ese proyecto ha sido determinante Invest MX, de Tonatiuh Salinas, como asesor en atracción de inversiones.

AL CIERRE DEL segundo trimestre del año, Cemex rebasó las expectativas de crecimientos, mismos que cada vez se acercan más a su objetivo de recuperar los márgenes de 2021. La firma regiomontana, que preside Rogelio Zambrano, reportó un aumento global de 10% en sus ingresos, comparado con el segundo trimestre de 2022, mientras que los gastos de operación disminuyeron 20.3%. Entretanto, la utilidad neta durante el segundo trimestre fue de 272 millones de dólares, superior a los 265 millones del año pasado. La mejora en el flujo de operación en todas las regiones refleja no solamente el éxito de la estrategia de precios de Cemex y la desaceleración de la inflación de los costos de los insumos, sino también la contribución incremental de su portafolio de inversiones dirigidas al crecimiento y la expansión del negocio de Soluciones Urbanas.

MAAZ