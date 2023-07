Apostar a la juventud

Con frecuencia se señala que la capacidad se asocia con la experiencia y la experiencia con los años; personalmente creo que en aspectos de madurez y autonomía eso es totalmente cierto pero la premisa no es atinada al hablar de capacitación, formación y conocimiento.

Hace unos días viajé a Nueva York para acudir al High Level Political Forum (Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible) que forma parte de los trabajos de la Agenda 2030 y sirve para dar seguimiento y análisis por parte de Naciones Unidas.

El foro es reconocido por ser uno de los más importantes a nivel global y de principal relevancia dentro de las Naciones Unidas, por lo cual acuden representantes de distintos países por medio de sus delegaciones a exponer sus avances y retos respecto de los distintos objetivos de desarrollo sostenible.

A este foro, así como yo, acudieron aproximadamente 20 jóvenes mexicanos de entre 17 hasta 29 años, que conocí en nuestras acreditaciones, me llamó la atención ver su destreza y agilidad mental, su compromiso por nuestro país, que debaten, que cuestionan pero también proponen y me recordó lo que personalmente he transitado que aunque parezca poco ha sido demasiado.

Personalmente, yo me encuentro dentro de las edades de estos jóvenes pero noté algo que no había reconocido porque últimamente no había convivido profesionalmente con las juventudes y es que, los espacios en los que me desenvuelvo están apoderados, normalmente, por hombres, mayores, heterosexuales y blancos y estas personas no quieren escuchar opiniones, quieren amoldar a un sistema que a ellos les funciona pero claramente a la sociedad y el país no.

Recuerdo comenzar mi activismo siendo titulada como una “niña” sin saber que eso más allá de mostrar admiración por mi capacidad era/es para minimizar mis logros; logros que han incidido en la vida de mujeres, que han sido reconocidos nacional e internacionalmente en medios, libros e incluso, documentales; pero al final, seguía siendo la niña.

Y es que la sociedad está adaptada a creer que mientras eres mayor más sabes o tienes mejores conocimientos y eso considero que es debatible, pero la edad no es quien la genera, si no el involucramiento, el aprendizaje, las ganas de querer saber, crear, creer y hablar mediante el oficio o el arte.

Falta escuchar voces pero voces frescas, que no vengan permeadas de juicios políticos o valorativos de sociedades que ya no se reflejan en la sociedad actual; hay que apostarle a la juventud, creer en ella pero más importante, escucharla; responder sus dudas, retomar sus iniciativas, conocer sus intereses; minimizarnos sólo contribuye a un estancamiento social y colectivo.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

TWITTER: @DIANAMURRIETAM

MAIL: DIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

PAL