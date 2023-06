La Coordinación Nacional de nuestro movimiento

1. El 19 de junio de 2023, se iniciaron los recorridos por el país de los seis aspirantes de la coalición “Juntos Haremos Historia, integrados por los partidos MORENA, PT y Verde, para obtener la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la 4T

2. No son comités de defensa de MORENA, ni del PT, ni del Verde. Son comités de defensa de la 4T. Esto debe llamar a la reflexión para superar todo sectarismo.

3. De los seis aspirantes, es a mí a quien más trabajo costó llegar a esta contienda fraterna. Pero finalmente aquí estoy.

4. En los medios, pretenden regatearme el logro y más aún, insisten en sostener que carezco de posibilidades para alcanzar la coordinación citada. De ser así, poco debería preocuparles el que participe en el esfuerzo.

5. Por mi parte, considero que subestiman al pueblo y, por lo mismo, me subestiman a mí como hijo del pueblo que soy.

6. Carecen del pulso de la situación social existente y del acercamiento con la gente. No se dan cuenta del fenómeno político y social que en torno a mi persona sí está generando y que, justo se manifestó en el hecho de que haya logrado un lugar en la contienda por abanderar a nuestro movimiento. No habría alcanzado este objetivo sin un sostén popular muy importante.

7. Las encuestas que me incluyen en sus mediciones y que cada vez son más, me reconocen un indiscutible tercer lugar. Yo creo que estoy en mucho mejor condición. A pesar de ello, han proliferado las versiones de una declinación de mi parte. ¿Por qué voy a declinar si les voy a ganar? O si quieren una reflexión más sencilla ¿por qué declinaría sí me costó tanto trabajo llegar a este punto?

8. Considero que en breve tiempo no podrán negar el fenómeno social y político del respaldo popular creciente que hay en torno a mi persona.

9. Yo estoy optimista y muy agradecido con el apoyo de la gente que no sólo me alienta, sino que me manifiesta su cariño.

10. El esfuerzo por lograr encabezar a nuestro movimiento es muy arduo, pero es también muy satisfactorio. Ya que no sólo estamos realizando una hazaña colectiva, sino que además estamos aportando conciencia, fuerza y crecimiento a nuestro movimiento.

11. Mientras tanto, la derecha naufraga en una parodia nuestra contienda interna abogados en su hipocresía y contradicciones. Ellos simulan un proceso de elección, mientras nosotros vivimos una legítima contienda fraterna en la búsqueda de la persona que lidere a nuestro movimiento en los años por venir.

12. Muy orgulloso me siento del solo hecho de ser una de las personas que están en pos de tan honrosa y fuerte responsabilidad.

13. Faltan dos cortos y largos meses de trajinar por la República. Los haré con pasión, entrega, entereza y con un absoluto y enorme amor por nuestro pueblo. Creo que nos alzaremos con la victoria, pero de no ser así, de cualquier manera, estamos contribuyendo al triunfo de nuestro movimiento, de esta revolución sin violencia que es la 4T.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

