Desaparecer a la familia

De manera soterrada y a pasos agigantados avanza la ideología de genero en México, que ha provocado un debate muy intenso, que no necesariamente se ventila en los medios de comunicación tradicionales, ya sea por comodidad, ignorancia o “para no meterse en problemas”. Sin embargo, la agenda de esta ideología crece en un país sumido en el conflicto político, la crisis económica y la apatía rampante. Objetivos claros de esta agenda es involucrar a los menores de edad bajo el argumento falaz de los “derechos sexuales de las infancias”, que ha sido interpretado por la opinión pública como un intento por generar una “tolerancia” a las relaciones sexuales consensuadas con niños y jóvenes, lo que a la luz de nuestra legislación vigente son delitos de pederastia o estupro.

El debate es muy intenso y amplio, el cual podemos abordar en otras entregas, pero en esta ocasión quiero visibilizar otro objetivo de la agenda de la ideología de genero que es destruir el concepto de familia tradicional que conocemos, conformada por un padre, una madre y sus hijos. Antes de que alguien estalle con el planteamiento, siempre hemos sido claros en la tolerancia e inclusión de las diversas formas de sociedades de convivencia que hoy existen en México y que de ninguna manera interfieren con el desarrollo de las familias mexicanas tradicionales.

Pero ahora sucede lo contrario, quieren que desaparezca el concepto de familia como lo conocemos. Los promotores de esta ideología, dentro de la estructura del gobierno actual, han planteado la destrucción de celebraciones del día del padre y en consecuencia del día de la madre, ya que argumentan que ese modelo discrimina a las “otras formas de convivencia”.

En un comunicado publicado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, exhortaron a las escuelas de nivel básico, entiéndase, prescolar, primaria y secundaria a “replantear” (prohibir), celebraciones como “El Día del Padre” ya que exalta un único modelo de familia, dice el documento, y que no se mira desde una perspectiva incluyente. El comunicado condena, bajo supuestas denuncias, la figura masculina que existe en todas las familias. El documento obliga a maestros del sistema educativo nacional que si quieren hacer estas celebraciones se les explique a los niños que existen familias de homosexuales hombres y mujeres.

El documento mas extenso en donde se plantea la no exclusividad de la mayoría de las familias mexicanas ha sido duramente cuestionado por maestros, padres de familia y sociedad en general que, si bien han aceptado una nueva realidad en la forma de la convivencia, nunca se aceptará que el “modelo de familia tradicional” ha caído en el desuso o peor aún, ofende a algún sector vulnerable o minoritario de nuestro país.

El punto de profunda crítica es que una vez más el llamado se hace en el entorno escolar básico, es decir con los niños. Quienes promueven la ideología de género ya no muestran ningún empacho en perpetrar este adoctrinamiento hacia los niños, hacia el sector mas vulnerable. No han entendido que, aunque México tiene una sociedad profundamente apática, podemos aun reaccionar de una forma contundente cuando se trata de vulnerar la seguridad de nuestros niños. Una vez mas se populariza en redes sociales el hashtag #ConlosniñosNo.

Es lo único que se pide, que no se metan con los niños, que no los toquen, que dejen que crezcan con toda naturalidad y que, a la luz de la educación y formación de cada familia, en su mayoría de edad tomen la decisión que mejor convenga a sus intereses y a su felicidad. La defensa de las infancias será una lucha que estará con nosotros durante mucho tiempo, en una trinchera familiar para hacer entender a nuestros hijos que nadie los debe vulnerar, ni tocar y que cualquier intento en ese sentido deben informarlo a su familia para actuar en consecuencia. Debemos defender a la familia. Si no lo hacemos hoy, no lamentemos en el futuro las consecuencias de haber dejado pasar las cosas.

Corazón que sí siente

¿Otro tema en la agenda de la ideología de género? ¿Qué apellido va primero, el del papá o el de la mamá? En esas cosas inútiles están distraídos los legisladores. Que alguien le diga a doña Yulma que, aunque cambie el orden, prevalecerá el apellido de un abuelo que fue hombre.



POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

