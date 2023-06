Para ser padre, sólo la escuela de la vida

De acuerdo a un estudio del Consejo Nacional de Población, el tamaño de las familias mexicanas se ha reducido gracias a las campañas de planificación que dio inicio desde la década de los 70´s.

En 1990 los hogares tenían en promedio 4.9 miembros y de acuerdo al último Censo de INEGI de 2020, lo hogares se integran por 3.5 personas.

La reducción de los integrantes en las familias la encontramos en el estado del que soy originario, Chiapas, donde los hogares pasaron de 5.2 a 4.09 integrantes en promedio, seguido por Tlaxcala de 5.3 a 3.9 por ciento y Guanajuato de 5.5 a 3.8 en promedio.

Actualmente y debido al empoderamiento de las mujeres, el rol de ellas en las familias mexicanas ha cambiado. Anteriormente, era quien se quedaba en casa al cuidado de las y los hijos y del hogar; y el hombre, era quien proveía de las necesidades económicas a la familia.

Hoy por hoy las mujeres están más activas en el ámbito profesional y en la vida pública del país, en lugares donde se toman las grandes decisiones para el futuro de México.

Por eso vemos que los hombres han tomado el rol de las mujeres. Esto lo conocemos como paternidad activa, que involucra a los hombres como cuidadores primarios de sus hijas e hijos, coadyuvando al bienestar infantil. Los hombres que están involucrados en la vida de sus hijos, los benefician en términos de su desarrollo social y emocional.

Tener una relación afectuosa que vaya más allá de proveerle económicamente y brindar una crianza respetuosa, es parte del trabajo que los padres deben asumir

Ser padre de familia es una responsabilidad muy alta, es para la única actividad que no existe escuela sino un aprendizaje día a día.

Cuando nos toca ser hijos, juzgamos al padre por no ser permisivo, por no entendernos. Ser padre, sin duda alguna, es una de las grandes encomiendas y que, en lo particular, me llena de satisfacción y plenitud por ser un eterno aprendiz que, con mis aciertos y errores trato de dejarle a México unas hijas que sean responsables con su entorno y la sociedad donde se desarrolla, que viene siendo la mejor herencia para nuestra Patria.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ

COLABORADOR

MAAZ