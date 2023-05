Gloria Trevi personificará a la 'Caponera' de Juan Rulfo

Me entero que Ellas soy yo, la serie biográfica de Gloria Trevi, es una combinación de su vida y del libro de JUAN RULFO, El Gallo de Oro. Sí, la bioserie de esa artista combina sus cuitas y la mencionada novela del escritor mexicano, publicada en 1980, que cuenta la apasionada historia de amor entre Dionisio Pinzón, un "gallero" manco, y Bernarda Cutiño la 'Caponera', una cantante de palenques (en este caso personificada por Gloria Trevi), mientras van de feria en feria –ella cantando y él ganando peleas de gallos con su gallo dorado– por todo el país.

Charo Fernández, esa locutora que a los de mi generación nos ha acompañado tanto y tanto, está cumpliendo 6 años en Mix (106.5 FM). Su programa se trasmite de L a V de 10 a 13 hrs.

Es una tragedia que en el Telediario de las 12 del día de Multimedios Televisión escriban «tragedia». ¡BURROS!

ES COMO LOS ORINES Y LA HUMEDAD

Ahora que Carlos Espejel está trabajando para TV Azteca, en el programa Escape Perfecto, ha propuesto allá una barra de comedia. El comediante ya tuvo varias juntas con el poderoso ejecutivo, que sucedió a Sandra Smester, en las que presentó sus ideas. Así que probablemente pronto en la televisora del Ajusco le den la encomienda de producir programas cómicos. Quienes conocen a Carlos Espejel dicen que en el trabajo se cuela poco a poco como los orines y la humedad.

Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, fue operado de emergencia del brazo derecho. "Me he roto el 90 por ciento del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Vaya susto", declaró en sus redes sociales el presentador de 57 años. A pesar de que se encuentra convaleciente no se ausentará de su exitoso programa de televisión.

Esta semana en Sale el Sol, en mi sección Kaffiecito Cargado, va a trasmitirse la entrevista que recién le hice al actor de 91 años Jaime Jiménez Pons, quien siendo niño personificó, entre otros papeles, a Juancho en película de la Época de Oro del cine mexicano filmada en 1951 'El Papelerito'.

El miércoles Aquí Nos Tocó Vivir, el icónico programa de Canal 11 conducido magistralmente por doña CRISTINA PACHECO, cumple 45 años. Aquí nos tocó vivir se trasmitió por vez primera el 10 de mayo de 1978. ¡Aplausos de pie!

¡Dichosa noticia! Este sábado a las 20 h por Canal 22 inicia la nueva temporada de La Dichosa Palabra.

El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡EXIGIÓ que ÚNICAMENTE Paulina Mercado!, "nadie más del matutino" lo entrevistara.

No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo.

Este servidor codicia, ansia y anhela entrevistar a CIRO GÓMEZ LEYVA, doña ELENA PONIATOWSKA y PEPA FLORES 'MARISOL' ¡no a Nacho Lozano!



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes y jueves participo en 'Sale el Sol'. Anhelo contar con ¡el gran favor! de su sintonía.

