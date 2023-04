Ernesto Laguardia ¡adentro! de 'Sale el Sol'

Dada la partida de Sale el Sol de Juan Soler propongo a Ernesto Laguardia para que lo suceda en el matutino de Imagen Televisión. Ni Alejandra Luck, productora de Sale el Sol, ni los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión han solicitado mi opinión, empero propongo al protagonista, entre otras, de la telenovela Quinceañera, para ocupar el lugar que también Mauricio Barcelata tuvo. Ernesto Laguardia tiene la ventaja que ya fue conductor de un matutino (Hoy).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Ocupo la parte de esta columna para enviarle mi pésame a Ariz Chávez, excolaboradora de Buenos Días (Radio Centro | 690 AM), por la muerte de su abuelo materno. Repose en paz don Graciano Soto.

¡QUÉ CAGADOTA!

Ana María Alvarado la cagó al decir en su exitoso canal de YouTube que Cristian Castro había estado en el concierto de "sus amigos de Moenia". ¡TACHE! Ese cantante estuvo en el show de Miranda, no de Moenia. (Mira el video al final).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, España le ha concedido a la actriz estadounidense MERYL STREEP el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La ceremonia de entrega será en octubre. Dato extra: MERYL STREEP es la actriz que más ocasiones ha estado nominada al Óscar.

QUE CONFIESE LO QUE ELLA SE «METE» ¡NO LO QUE SE «METEN» LOS DEMÁS!

Vi la entrevista que le hizo el comunicador René Navarro en su canal de YouTube a la actriz y conductora Gabriela Ramírez. No imaginaba lo difícil que ha sido para ella ganarse un lugar en el medio artístico ni lo mal que la pasó cuando se fue a trabajar a Estados Unidos, en Estrella TV. Me conmovió mucho la parte donde habla de su lucha diaria como madre soltera. Lo que me pareció incorrecto fue que cuando confiesa que se ha metido drogas ¡también embarra a Pierre Angelo!

AVISOS PARROQUIALES I

Mañana a la 1 de la tarde Llegó la hora, el programa musical que conduce la hermosa Mónica Noguera, tiene como invitado al cantante de regional mexicano 'Fantasma'. Por cierto, una de las próximas invitadas de Llegó la hora es ANGÉLICA MARÍA.

AVISOS PARROQUIALES II

Ximena Cordoba, conductora de Cuéntamelo YA, será este domingo la encargada de dar el pistoletazo de salida del BJX Medio Maratón Bajío 2023, que año con año se efectúa en León, Guanajuato, México.

AVISOS PARROQUIALES III

En virtud del éxito que está consiguiendo de L a V la transmisión de María Isabel, Canal tlnovelas empezará a transmitirla también los domingos. Sí, a partir de este domingo la telenovela protagonizada por Adela Noriega va a ser trasmitida, desde el principio, a las 5:50 de la tarde.

PRÓXIMAMENTE…

Pronto en Sale el Sol, en mi sección Kaffiecito Cargado, va a pasar la entrevista que acabo de hacerle al actor de 91 años Jaime Jiménez Pons, que siendo niño personificó a Juancho en El Papelerito, película de la Época de Oro del cine mexicano.

SERÉ BREVE

La actriz no quiere ir a Sale el Sol a promocionar el musical Mamma Mía.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.