Me he encontrado con muchas personas que son indiferentes con cuidar al planeta, más de las que me gustaría. Son un pequeñísimo porcentaje las que piensan en el impacto ecológico de sus acciones. Todos los días, trato de sumar más personas a esta causa, escribiendo esta columna, compartiendo en mi Instagram, platicando con mi grupo cercano, para que cada vez seamos más personas eco-conscientes. No sólo me gusta contarles del impacto que tienen sus acciones en el planeta, pero también me gusta compartirles que hay más esperanza de la que pensamos.

Estamos en una crisis climática, la situación es alarmante, nos espera un verano más caliente de lo normal y cuando pienses que este invierno no estuvo tan frío, piensa que esto es gracias al cambio climático. Las consecuencias de que aumentemos 2.5 grados la temperatura global son catastróficas, y creo que muchas personas aún no asimilan. Y muchas de las que lo hacen prefieren pensar que, si el mundo está destinado a un final catastrófico, mejor lo disfrutamos como esta.

La semana pasada fui a una conferencia en MIT de mercados de carbono, y sin duda mi platica favorita fue la última donde hablaron de todos los proyectos innovadores que han creado para disminuir las emisiones de CO2. Escuche a CEOs de estas empresas platicando de sus proyectos que con tecnología están regenerando el mundo. Todas y cada una me dieron un respiro de esperanza; no importa el sector, todos están contribuyendo. Desde una empresa que se concentra en inteligencia artificial para reducir la emisión de metano generado por la digestión de las vacas, hasta otra empresa que con carbono produce bloques de cemento.

Les prometo que hay esperanza; que ese popote que no usaron es un popote menos en el mar. Que la botella de agua que no compraron es una botella menos y que si lo multiplicas por todas esas veces en un año que usaste tu termo, ya son 150 botellas de plástico menos. Que el no haber comprado un vestido de fast fashion, es lo equivalente a evitar un viaje de cinco horas en coche. La sustentabilidad no es complicada, les prometo que es fascinante, es una ciencia tan nueva que a diario hay nuevos descubrimientos, nuevas formas de pensar, nuevas oportunidades, más esperanza. Ser amigable con el planeta no está peleado con nuestra existencia y permanencia en este planeta. Sin duda necesitamos simplificar de alguna manera u otra nuestro estilo de vida, pero creo que podremos seguir satisfaciendo nuestra jerarquía de necesidades de Maslow y coexistir con los ecosistemas.

POR ARIADNA FUENTES

@ariadnafuug

MAAZ