Argentina, Colombia y Perú

En las últimas dos semanas se han registrado eventos políticamente significativos en estos tres países latinoamericanos; en la Argentina, el actual presidente de ese país anunció mediante un video que no se presentará a la reelección en la contienda programada para octubre próximo.

Por su parte, Gustavo Petro informó de cambios en su gabinete de ministros a ocho meses apenas de asumir el poder en Colombia.

En Perú se recibió al exmandatario Alejandro Toledo proveniente de Estados Unidos para ser enjuiciado en su país por presuntos actos de corrupción.

Los gobiernos electos de estos países se han asumido de izquierda y son beneficiarios de la llamada “ola rosa” que llevó a partidos de esa tendencia ideológica al poder desde 1999, hasta la fecha. En 2003 Néstor Kirchner llegó a la presidencia en Argentina, en 2006 Evo Morales en el Perú; recientemente en 2022 en Colombia, en lo que se ha llamado “la segunda ola rosa”, asumió por primera vez un partido que se reconoce de izquierda.

En medio de una fuerte crisis económica, Alberto Fernández no participará entonces para un segundo mandato, lo que ha puesto al oficialismo en disyuntiva, dado que su vicepresidenta Cistina Fernández, viuda de Néstor Kirchner, abría declinado anticipadamente su participación. Cristina Fernández, dos veces presidenta de la Argentina, expresó en un mensaje que no alienta aspiraciones en virtud de que se encuentra inhabilitada y acaba de sufrir un atentado contra su vida. Sin embargo, el juicio en su contra está pendiente de resolverse y en este año por lo menos no será, lo que le permitiría postularse.

El miércoles pasado, Gustavo Petro solicitó a todos sus ministros su renuncia protocolaria para hacer cambios en su gabinete y se la aceptó a 7 de 18 de ellos, entre los que se cuentan los del Interior, Salud, Hacienda y Transporte. Luego del rechazo de una reforma a las leyes de salud en el Congreso colombiano, el mandatario rompió lazos con los partidos de la coalición de gobierno, es por ello que las cuotas que estaban en su administración son sustituidas por personas cernas a Petro.

Así los partidos Conservador Liberal y de la Unión estarán fuera del gobierno, lo que representa la primera crisis política para Petro y adelanta una fuerte confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo colombianos. El pasado 21 de abril, Alejandro Toledo se entregó a autoridades estadounidense para ser extraditado al Perú a enfrentar cargos por corrupción; Toledo es acusado en su país de estar ligados con sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht los que habría recibido como presidente del Perú durante su mandato.

El expresidente peruano fue detenido en 2018 en la Unión Americana y se encontraba en California en prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Toledo llega a su país el cual se encuentra en medio de una grave crisis política que tiene a su presidente electo en prisión, por decir algo.

Así estos tres acontecimientos que sin duda tendrán implicaciones para este igual número de países en su acontecer político inmediato.

