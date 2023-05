Obsolescencia

Seis meses le tomó a la directiva del Guadalajara alcanzar la máxima cita por el título, y no sólo ello, tener un torneo de brillantez absoluta en fase regular, rompiendo récord de puntos en torneos cortos para esa institución.

Llegó Fernando Hierro, un jugador con una trayectoria mítica dentro del Real Madrid. Predominaban dudas, sobre todo, después de los desatinos anteriores de Jorge Vergara al traer a elementos europeos, o más bien, el que fue su máximo pecado.

No cederle el control deportivo total a las personas que había designado para tal objetivo. Jorge era un tipo con muchas cualidades empresariales, ni duda cabe. La confianza ciega en los mexicanos era uno de sus principales sellos, pero en lo deportivo tenía ciertas falencias en el manejo de equipo en el que quería meter toda la cuchara, incluso, aunque contratara a especialistas de la materia. Ello derivó en más éxitos que fracasos.

Parece que, a pesar de las críticas, Amaury Vergara, con ciertos fallos en su gestión, ha encontrado la manera de no ser tan incisivo en decisiones autoritarias. Trajo a una legión europea, como años atrás hiciera su padre. La diferencia parece ser que él ha seguido gestionando el tema empresarial, pero en el deportivo sólo se ha encargado de quitar y poner dirigentes, y en cuanto estos llegan, les cede el control. El resultado es palpable, más allá de que las cosas no le hayan funcionado con Ricardo Peláez.

En La Perla Tapatía no ha cambiado nada, (o casi nada). Siguen siendo puros mexicanos en la plantilla, si se dan comparaciones de las nóminas más poderosas del futbol azteca no figuran más arriba de Tigres, Monterrey o América. Sigue habiendo muchas promesas y pocas consolidaciones. Si rememoramos en el tiempo esta escuadra dista bastante de aquellas Súper Chivas encabezadas por Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Alberto Coyote, entre otros, casi todos seleccionados de México, o material por lo menos del representativo nacional, cuando no se abarataba tanto la camiseta.

Y, sin embargo, los tenemos ubicados en la instancia de los grandes, que tratará de dirimir contra Tigres. Más allá del resultado, la reflexión de esta entrega es cómo las nuevas metodologías vinieron a comerse en seis meses a todo un cúmulo de prácticas viejas y obsolescentes. El entrenador Veljko Paunovic tenía el antecedente de trabajar muy bien con jóvenes, pero fracasar en los diferentes combinados que dirigió en Europa. Hierro no tiene la gran experiencia como directivo, y no conocía tanto el balompié mexicano. Gente que no pudo en Europa vino a romperla a México sólo con implementar un poco de lo que allá se practica.

Felicidades a las Chivas, al margen del resultado es muy meritorio lo que se ha hecho en tan poco tiempo, con gente seria y sumamente capaz.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

LSN