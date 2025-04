Damaris Rojas tacha de "arribista" a Imelda Garza Tuñón tras supuesto robo de canción

Imelda Garza Tuñón fue tachada arribista por Damaris Rojas tras el homenaje a Selena Quintanilla, en Monterrey. La cantante se fue contra la viuda de Julián Figueroa por haber usado una canción de 'Bandidas' y su voz sin su consentimiento. La artista no podía creer que estuviera escuchando su voz cuando cantaba Imelda. No se le hacía justo que estuviera haciendo su carrera a costa del trabajo de otras personas.

Durante una entrevista con TV Notas, Damaris Rojas donde no se guardó nada en contra de Imelda Garza Tuñón por haber usado la pista de las Bandidas y su voz sin su consentimiento, es decir, estuviera creando una carrera a través del talento de otra persona. La intérprete de La Domadora no se guardó nada y aseguró que la pista que sonó en el homenaje a Selena Quintanilla fue grabado el 26 de noviembre y era para el lanzamiento de las Bandidas.

Rojas dejó claro que tenían preparados los vestuarios y todo para el lanzamiento, pero el material fue usado por otra persona, (Imelda Garza Tuñón) ya no podían hacer el lanzamiento como lo tenían planeado y previsto. Lo que está claro es que tienen que trabajar en un nuevo lanzamiento para poder presentar a las Bandidas.

Damaris Rojas asegura que Imelda es una arribista (IG: damarisrojasoficial)

Damaris Rojas no sabe si señalarlo como robo, plagio o usurpación

La cantante dejó claro que no sabe a quién señalar o a quién culpar por lo ocurrido en Monterrey. Lo que es una realidad es que usaron el material que tenían preparado para el lanzamiento de Bandidas. Damaris no sabe el término correcto legalmente hablando de lo que le hicieron Imelda y su equipo de trabajo, ya que puede ser plagio, usurpación o robo. Lo que tiene claro es que es el material que estaban preparando para su lanzamiento.

"No sé a quién señalar. No sé si se le llame robo, plagio o usurpación. No tengo el término correcto legalmente. Lo que sí sé es que no se podía utilizar. Es nuestro material", dijo Rojas.

Imelda habría "robado" la canción de las Bandidas (IG: imetunon)

Damaris Rojas asegura que Imelda no está puliendo su trabajo

La integrante de las Bandidas dejó claro que se le hace injusto que usen sus materiales y su voz, pero si lo van a hacer, Damaris quiere que por lo menos se le pague por el tiempo invertido. Posteriormente dejó claro que si tiene tanto dinero, que pague por material inédito. Rojas dejó claro que no la conoce, pero que está decepcionada de que quiera pisar el trabajo de otras personas.

"Si la señora tiene tanto dinero, que pague por material inédito. Es una bajeza. Estoy decepcionada. No se vale que quiera pisar el trabajo de otras personas. Nosotras no queremos ching4r a nadie. Independientemente de ‘Bandidas’, Damaris Rojas es la que canta ahí", dijo en la entrevista.

Para terminar con el tema reconoció que Imelda no está trabajando bien, ya que se nota que no está ensayando previo a las presentaciones. Damaris considera que le dijeron: "Tenemos un compromiso y ahorita hay que aprovechar tu fama". Posteriormente confirmó que la viuda de Julián Figueroa no baila y no le ve profesionalismo. "Yo no me subo al escenario a mover las nalgas solo porque tengo un escándalo. "Es una arribista".