No hay nada más doloroso que ser víctima de la delincuencia, sobre todo cuando las personas se encuentran disfrutando de un periodo vacacional. Esta temporada de vacaciones de Semana Santa 2023 inició lamentablemente con tres casos de violencia que nos muestran, en primer lugar, cómo los grupos delictivos buscan empoderarse. En segundo lugar, aún más dramático, cómo los ciudadanos no se involucran cuando son testigos de algún hecho criminal.

En esta semana una balacera en la zona de Caleta en Acapulco Guerrero dejó como saldo tres personas fallecidas en plena playa. En Cancún Quintana Roo, otro intercambio de balas dejó a cuatro personas fallecidas, presuntamente involucradas en el narcomenudeo. Al momento de escribir para usted, aun continuaba la duda sobre la desaparición de 23 turistas que viajaban de León Guanajuato a Saltillo Coahuila que al parecer fueron encontrados junto con migrantes secuestrados. ¿Qué podemos hacer si a todas luces la estrategia de abrazos y no balazos ya muestra evidencia de un absoluto fracaso?

En la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe ha encontrado la respuesta. Se trata de involucrar a los ciudadanos desde un punto de vista preventivo. Como ya lo comenté anteriormente, en general a las personas no les gusta involucrarse en casos delictivos, ya sea porque no les interesa o simplemente no quieren perder tiempo como testigos de algún hecho. Sin embargo, la propuesta del alcalde en Miguel Hidalgo podría funcionar muy bien, para prevenir y para disuadir. Mauricio Tabe ha bautizado su programa: “si ves algo, di algo”. Para entenderlo fácilmente es una estrategia de vigilancia entre todos los vecinos de una zona específica para evitar robos a casas habitación, transeúntes y otro tipo de delitos. Se ha convocado a los vecinos a unirse, a comunicarse, a tenerse confianza y al momento de ver algo sospechoso llamar de inmediato a Blindar MH para hacer una presencia policial y de esta forma evitar la comisión de un delito.

El programa ha sido anunciado para esta temporada de vacaciones, sin embargo, podría ser un programa permanente, ya que la intención del alcalde en Miguel Hidalgo es continuar con el descenso en número y en percepción de los delitos de alto impacto. El programa es disuasivo ya que los delincuentes la piensan dos veces en lugares donde los vecinos están organizados. Estoy seguro de que este programa será inspiración, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados del país, especialmente en destinos turísticos, en donde a la delincuencia le importa muy poco si los besan o los abrazan.

Corazón que sí siente

Descansen, diviértanse y disfruten en familia estas vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Y en este tiempo de reflexión, no se olvide de hacer una oración por nosotros y por nuestro país.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

PAL