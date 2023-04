La ciberseguridad importa

“No hay que temer la tecnología. La verdadera amenaza es aceptarla desinformado.” Yuval N. Harari

En el libro titulado “21 lecciones para el siglo XXI”, el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, nos marca una ruta acerca del desafío tecnológico (además de otras cuestiones tan diversas como la política y la religión). Plantea las distintas dimensiones en que hemos abordado las revoluciones industriales hasta en la cual nos encontramos, el avance en la biotecnología, infotecnología y la Inteligencia Artificial (IA), desde un enfoque humano -como individuos y como sociedad-, las ventajas y desventajas que tiene, por ejemplo, los vehículos autómatas, así como sus debates éticos como “atropellar a dos niños en la carretera y salvar al usuario o viceversa…”

Por supuesto que el ejemplo que el escritor alude es uno extremo y se resolvería si configuramos a que este vehículo es programado para salvar a los niños o al pasajero del auto, entonces el debate ético es entre humanos (programadores y compradores) y no entre la IA. Este libro está escrito en 2018, por lo que no expresa el auge que vivimos actualmente con el ChatGPT, sus utilidades y oportunidades en áreas como la educación, la salud y la ciencia, pero también sus posibles alcances en detrimento de la seguridad ciudadana. No como nos lo muestran las decenas de películas donde la máquina se vuelve contra el hombre, sino de una manera más cotidiana.

Pero no vayamos tan lejos, no profundicemos en la Inteligencia Artificial, abordemos un punto medio, uno más actual: los hackeos, fraudes cibernéticos, robos de identidad y plagio documental y una lista de etcéteras. Lo anterior a nivel personal, pero sobre todo, a nivel gobierno, en América Latina se registran mil 600 ciberataques por segundo y nuestro país es uno de los blancos más frecuentes, para muestra los más de 2, 200 ciberataques en nuestro país, como lo ocurrido en el Congreso del estado de Jalisco, que fue hackeado hace algunos meses o los leaks propinado por el grupo de ciberterroristas llamados Guacamaya.

Ante esta realidad, hace unos días fue ingresada y presentada a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. Esta iniciativa impulsada conjuntamente por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y por el diputado Javier López Casarín, tiene un arduo trabajo detrás, puesto que a partir de diciembre de 2021, cuando a más de cien diputados les fueron hackeados sus sistemas de mensajería instantánea, se expuso la necesidad de convocar a que participaran miembros del Ejecutivo, académicos, apoyados por las Fuerzas Armadas, organizaciones de la sociedad civil, así como mediante la asociación del sector privado en esta materia.

Así, esta iniciativa bicameral realizada por los presidentes de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, se enmarca en la importancia, la necesidad y el consenso. Es claro que no podemos detener los avances tecnológicos, que incluso son deseables, pero en lo que sí debe intervenir el Estado es en regular que su uso sea con la finalidad de beneficiar a la sociedad. Celebro, pues la cooperación y apertura para esta Ley de Ciberseguridad y confío en que esta decantará en mayor certidumbre en macrodatos y algoritmos y menores riesgos para la vida on line de las y los mexicanos. Ya habrá tiempo para plantear un hondo debate acerca de la IA y sus repercusiones en la sociedad.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM / @ASARUR

LSN