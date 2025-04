Raphael anuncia su regreso a los escenarios del mundo luego de superar un linfoma cerebral

Corría el 17 de diciembre de 2024 cuando se informó a la prensa que el cantante Raphael acababa de sufrir un incidente mientras grababa un programa especial de televisión navideño para la cadena pública TVE dentro de un reconocido teatro de Madrid, en España. De manera inmediata fue llevado al hospital.

Según se reportó, durante la grabación el cantante comenzó a experimentar dificultades en el habla. Testigos presenciales indicaron que se le notaba desorientado, con algunos problemas para expresarse con fluidez. Ante esta situación, el equipo de producción del programa tomó la decisión de llamar a emergencias para que fuera atendido de inmediato.

Inicialmente, se barajó la posibilidad de que hubiera sufrido un ictus, pero tras las evaluaciones médicas en el Hospital 12 de Octubre, se confirmó el diagnóstico de un linfoma cerebral primario. Este diagnóstico explicaba los síntomas neurológicos que manifestó Raphael durante la grabación del programa. El diagnóstico especificó la presencia de dos nódulos en el hemisferio izquierdo, lo que explicaba los síntomas neurológicos que presentó el artista.

Inmediatamente después del diagnóstico, Raphael comenzó un tratamiento especializado durante su hospitalización. Los médicos informaron que este tratamiento continuaría de forma ambulatoria tras su alta, la cual se produjo a los diez días de su ingreso. Debido a esta condición médica, el cantante se vio obligado a cancelar los conciertos que tenía programados para principios de 2025 en diversos países, incluyendo el Festival Vive Latino en México.

El anuncio del regreso de Raphael a los escenarios generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Aunque todavía no hay detalles específicos, una de sus recientes publicaciones sugiere que tuvo una recuperación favorable que le permite retomar su carrera.

Raphael publicó una fotografía en su Instagram donde se le puede ver en un destino con playa, ropa cómoda y bastante sonriente a la cámara. Dio a conocer que ahora ya se encuentra muy bien, pero sobre todo, profundamente agradecido con su familia, quienes lo blindaron con su amor incondicional. Este fue su mensaje:

"Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido"