8 de marzo, 8 mujeres que no debemos olvidar

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. México es uno de los países con mayor índice de violencia de género al ocupar el segundo lugar en feminicidios en Latinoamérica.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en promedio 340 mujeres diariamente son víctimas de violencia en 2022. Los delitos que más destacan son trata de personas, lesiones culposas, homicidio, extorsión y corrupción de menores. A eso sume los 968 feminicidios registrados en 2022, evidencia la brutalidad que enfrentan las mujeres en el país.

EL DOLOR

En Querétaro, Victoria Guadalupe Rodríguez Martínez de 6 años, salió a la papelería y jamás regresó. Tres días después su cuerpo fue encontrado cerca de su domicilio.

El 9 de abril de 2022, Debanhi Escobar estaba sola en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Después de salir de una fiesta, la joven de 18 años baja de un taxi privado. El caso lo conocemos por una fotografía que fue tomada por el mismo conductor de la plataforma Didi. Trece días después su cuerpo es encontrado sin vida y con signos de violencia en la cisterna de un motel.



Fabiola Vianey Leyva López, de 27 años, es encontrada sin vida en Sinaloa a los 2 días de ser reportada como desaparecida, según datos de la necropsia fue apuñalada 8 veces en su rostro y asfixiada.



Lidia Gabriela Gómez, de 23 años, es secuestrada por un taxista que cambió la ruta de su destino y no la dejó bajar. Ella tuvo que lanzarse por la ventana y perdió la vida al instante.

Mónica Citlalli Díaz de 30 años, maestra y madre de una niña de 11 años. Salió al trabajo como todos los días, pero nunca llegó a la escuela donde impartía clases. Seis días después fue encontrada envuelta en una cobija, con signos de violencia en la carretera México-Cuernavaca.

Ariadna López Díaz de 27 años, fue vista por última ocasión en un restaurante con su novio y amigos. Ella fue encontrada sin vida en la carretera de Tepoztlán. Presentaba múltiples lesiones.

No olvidemos a quienes ante el dolor e impotencia jamás se dieron por vencidas. Su día a día era encontrar a su ser querido, hoy su recuerdo está en el corazón de muchas mujeres que no se rendirán en esa búsqueda que parece no tener fin.

Como Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado desaparecida en la capital de Puebla. La madre afirmaba que su hija podría ser víctima de trata de personas. Esmeralda Gallardo es acribillada por dos hombres en la parada del autobús camino al trabajo.

Rubí Marisol Frayre fue asesinada por su pareja en 2008 en Cd. Juárez. Ante la liberación del asesino, la madre de Rubí, Marisela Escobedo, creó un movimiento para exigir justicia para su hija. Marisela fue asesinada afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010.



Los gobiernos pasan, las cifras se incrementan y las autoridades no logran hacer justicia. Ayer, durante la marcha fue desgarrador conocer las historias de miles de familias que buscan pistas para encontrar a la madre, a la hermana, a la hija, a la amiga, a la víctima, a la justicia. El temor de muchas, es el dolor de todos y de todas.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

@PUENTEELAURA

PAL