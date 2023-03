AMLO antiestadounidense

Algo cambió. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha transformado su relacionamiento hacia Estados Unidos. El cambio ha sido inicialmente paulatino, pero se ha acelerado estos días.

A diario aborda algún tema relacionado con ese país. Todo les critica. Critica a su pueblo, por tener la costumbre de independizar a los jóvenes al cumplir 18 años; critica su identidad histórica, por descansar en el “Destino Manifiesto”; critica al Departamento de Estado y a su titular, Antony Blinken, por haberse pronunciado sobre el asesinato de periodistas en México, así como por el reciente informe sobre los derechos humanos aquí; critica a sus congresistas que abrieron el debate sobre la lucha contra el fentanilo y los cárteles de las drogas; critica a su prensa, por editorializar contra su gobierno; critica a sus industrias, por perseguir innovación tecnológica, como en el caso de maíz transgénico; critica a la DEA, por malas prácticas. Para todos tiene.

AMLO sólo muestra contención de ese comportamiento cuando está cara a cara con estadounidenses de alto rango, a quienes halaga, como ha sido el caso de John Kerry y de los congresistas estadounidenses que le han visitado en Palacio.

Pero con el paso de los meses las críticas se han intensificado, particularmente después de dos sucesos: la visita del presidente Joe Biden a México, en enero; y la sentencia del tribunal estadounidense que declaró culpable al ex secretario de seguridad Genero García Luna.

¿Qué fue lo que ocurrió?; ¿por qué AMLO eligió volverse antiestadounidense? Nadie puede tener la respuesta completa, pero debe incluir un elemento clave en la mente del Presidente: detecta riesgos futuros. Una persona enterada de estos temas me aseguró hace pocos días que el Presidente está concentrado en elegir a un sucesor o sucesora que elimine o mitigue al máximo el riesgo de que, al terminar su mandato, Estados Unidos se vuelque a exhibir toda la colección de malas prácticas (¿o delitos?) que detecta en México y, sobre todo, a perseguir a personajes clave del gobierno de AMLO, para encarcelarlos. En consecuencia, al Presidente le conviene enfatizar hoy que su afán personal es defender nuestra soberanía y que los estadounidenses ejercen un poder abusivo.

Estados Unidos no suele encarcelar expresidentes de países, así que AMLO puede dormir tranquilo (sobre todo si no sale de Tabasco después de 2024). Pero la narrativa a partir en 2024 puede revertírsele, porque ya no tendrá la conferencia mañanera para posicionar sus mensajes, y las porque instituciones que le trascienden se podrían dedicar a exhibir el verdadero cariz de su gobierno.

